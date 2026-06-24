Alphabet увеличава тежестта на технологичните гиганти с влизането си в Dow

Alphabet ще замени Verizon в състава на Dow Jones Industrial Average, съобщи S&P Global във вторник, като по този начин допълнително разширява присъствието на технологичните гиганти в американския борсов индекс на сините чипове, съобщава CNBC.

От S&P Global заявиха, че акциите клас А на компанията майка на Google – които се търгуват с борсовия код GOOGL – ще заемат мястото в индекса на 30-те акции преди началото на търговията в понеделник. Книжата на компанията поскъпнаха след обявяването на новината във вторник, въпреки че завършиха редовната търговия с 1% надолу в стойността.

Базираната в Калифорния Alphabet ще се присъедини към другите мегакомпании от технологичния сектор като Nvidia, Amazon, Apple и Microsoft в индекса на сините чипове. От S&P Global допълват още, че включването на Alphabet ще засили експозицията на Dow към сектори като изкуствен интелект, облачна инфраструктура и реклама.

Alphabet инвестира активно в изкуствен интелект, включително чрез набиране на 141 млрд. долара в дълг и ценни книжа от октомври насам. Компанията се опитва да докаже, че нейният вертикално интегриран AI пакет може да генерира възвръщаемост.

Но напоследък инвеститорите изглежда обръщат гръб на акцията. В понеделник цената ѝ се срина с 5% заради опасения, свързани с напускането на ключови специалисти в областта на изкуствения интелект. Това бе и най-лошият ѝ ден на фондовия пазар от над година.

Преди разпродажбата Alphabet имаше силно пролетно представяне, след като отчете по-добри от очакваните резултати благодарение на нарастващите приходи от облачни услуги.

Въпреки скорошната волатилност акциите на Alphabet клас А са поскъпнали с повече от 10% през 2026 г. Книжата са напът да запишат четвърта поредна печеливша година и седма положителна година от последните осем.

Verizon представляваше само около половин процентен пункт в индекса поради ниската цена на акциите си, съобщиха от S&P Global. Dow е ценово претеглен индекс, което означава, че всяка акция член се претегля въз основа на цената на акциите си. В резултат на това компания с по-висока цена на акция ще има по-голямо влияние върху индекса.

Honeywell International ще остане в Dow под новото си име Honeywell Technologies след завършването на отделянето си от Honeywell Aerospace, съобщи S&P Global. Но отделилата се компания няма да бъде в индекса.