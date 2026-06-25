Кои са най-големите рискове пред сегашните бързоразвиващи се пазари

Корпоративните печалби бележат ръст. Икономическите данни са стабилни. А цените на петрола спадат вследствие на временното мирно споразумение между САЩ и Иран. В платната на акциите в САЩ духа попътен вятър и новите рекорди са на една ръка разстояние, пише Wall Street Journal.

Въпреки това резкият спад през последните няколко сесии разкрива прикритата тревога на инвеститорите. Мнозина отбелязват, че големите ръстове обикновено предшестват спадове. След като цените на акциите отбележат огромни увеличения, възниква въпросът: колко още могат да се покачат?

В момент на необичаен оптимизъм – когато акциите на SpaceX се изстрелват в орбитата, а големите технологични компании инвестират стотици милиарди долари в развитието на изкуствения интелект – WSJ представя някои от най-големите рискове, които инвеститорите следят.

Прекомерни пазарни стойности

Индексът S&P 500 вече е отбелязал двуцифрена възвръщаемост през всяка от последните три години и е с 9,6% нагоре през тази година, което кара много инвеститори да се съмняват, че настоящият темп на ръст е устойчиво.

Оптимистите отбелязват, че прогнозното съотношение цена/печалба на S&P 500 всъщност е спаднало тази година. Това се дължи на факта, че колкото и да са се повишили цените, очакванията за корпоративните печалби са се вдигнали още повече.

Оценките на акциите все още изглеждат твърде високи, когато се сравнят с реално безрисковата доходност, която инвеститорите могат да получат, като държат американски държавни облигации до падежа им.

Това се вижда от тясната разлика между доходността на печалбата на S&P 500 – обратната стойност на съотношението цена/печалба (P/E), изразена в проценти – и доходността по 10-годишните американски държавни облигации. Т.нар. „прекомерна CAPE доходност“ – показател за тази разлика, който отчита инфлацията – се намира около 1,3%, близо до най-ниското си ниво за последното десетилетие. Мнозина смятат, че ако доходността по облигациите не спадне, това може да се окаже пречка за акциите.

По-високи лихви

Една от основните причини за покачването на доходността по облигациите тази пролет беше предизвиканият от войната скок в цените на енергоизточниците, който накара инвеститорите да засилят залозите си, че Федералният резерв ще повиши основните лихви през тази година. Сега, когато цените на енергийните ресурси отново спадат, някои очакват доходността да последва тази тенденция.

Доходността обаче е намаляла незначително, откакто беше постигнато временното мирно споразумение. Тъй като инфлацията е значително над целта на Фед от 2% и продължава да се покачва през последните месеци, много инвеститори не смеят да се развълнуват прекалено много от резултата от понижението на цените на петрола.

Инвеститорите също така засилиха залозите си за повишаване на лихвите след заседанието на Фед миналата седмица, ръководено от новия председател Кевин Уорш, който изрази по-голяма загриженост относно инфлацията, отколкото мнозина бяха очаквали.

Въпреки че бе посочен от президента Тръмп, който оказва натиск върху Фед да понижи лихвите, Уорш многократно подчерта на пресконференцията след заседанието „единодушния и недвусмислен“ ангажимент на комисията към ценовата стабилност.

Тревоги около изкуствения интелект

Дори и Фед да повиши лихвите, някои инвеститори смятат, че това едва ли би забавило пазара, движен от историческото разгръщане на изкуствения интелект.

Очаква се разходите за центрове за данни и друга AI инфраструктура през тази година само от четири големи технологични компании да надхвърлят 670 млрд. долара – инвестиция, която като дял от икономиката е по-голяма от разширяването на железопътната мрежа през 50-те години на XIX век.

Все пак остават въпросителни относно основите на този инвестиционен бум. През последните месеци много инвеститори бяха развълнувани от новината, че AI стартъпът Anthropic е напът да отчете тримесечна печалба, надхвърляща очакванията – знак, че финансовите ползи от използването на AI модели надвишават значителните разходи за тях.

Въпреки това тази новина беше бързо последвана от материал на WSJ, според който конкурентът на Anthropic – OpenAI – обмисля драстични намаления на цените, изпреварвайки подобни съкращения, които компанията очаква и в Anthropic, докато бизнесът изпитва колебания поради разходите за използването на изкуствен интелект.

Каквато и да е потенциалната причина, много инвеститори виждат отстъпление в инвестициите в AI инфраструктура като най-голямата заплаха за акциите предвид важността ѝ както за корпоративните печалби, така и за икономическия растеж.

„Щом похарчите един до два процента от БВП за нещо като изкуствен интелект, ако то някога отбележи спад, това просто ще се отрази на цялата икономика“, казва Майкъл Антонели, управляващ директор в Baird.

Предлагане на акции

Един от резултатите от поскъпването на акциите, движено от изкуствения интелект, е значителният скок в емитирането на акции. Компаниите, които се нуждаят от пари, за да финансират инвестициите си в изкуствен интелект, се възползват от възможността да продават акции на високи цени.

Според данни на Федералния резерв, като се отчитат както продажбите на акции, така и изтеглянето им от обращение, нетната емисия на акции от нефинансови компании е преминала на положителна територия през първото тримесечие на тази година за първи път от 2021 г. насам. Това се случи още преди SpaceX да набере 86 млрд. долара при IPO-то си този месец и Alphabet да обяви планове да набере 85 млрд. долара чрез собствена емисия на акции.

Досега инвеститорите успяват да поемат този приток на предлагане на акции. Но тенденцията все пак предизвика опасения, тъй като нетната емисия на акции също беше положителна не много преди предишните разпродажби през 2000 и 2022 г.

Ръстът на продажбите на акции може да бъде както симптом на рали в неговите заключителни етапи, така и причина за неговия крах, като предлагането на акции в крайна сметка ще подложи на изпитание търсенето от страна на инвеститорите, заяви Джо Махър, икономист по пазарите в Capital Economics.

Положителното нетно емитиране на акции вероятно не е било основен фактор за спукването на предишните балони на пазара на акции, но „мисля, че може да се твърди, че вероятно е било съпътстващ фактор“, каза той.