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"Булгаргаз" предлага по-ниска цена на природния газ от август

През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан

15:29 | 19.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Природният газ да поевтинее с процент и през август да се продава за малко над 37 евро за мегаватчас (MWh) без такси и налози. Това предлага "Булгаргаз" в заявлението си, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки, съобщава Българското национално радио (БНР).

Необходимите количества "Булгаргаз" ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по Плана за извънредни ситуации.

През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнен природен газ през Турция.

Преди регулаторът на утвърди цените на газа, те трябва да бъдат разгледани на открито заседание, след което ще влязат в сила от 1 август.

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Последна актуализация: 15:29 | 19.07.26 г.
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