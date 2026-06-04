Калфин: Съкращаването на бюджетни разходи трябва да е справедливо

Мерки за намаляване на бюджетния дефицит са абсолютно задължителни. Държавата трябва да покаже, че има пилот в самолета и разполага с ясен план за намаляване на дефицита. Това заяви бившият вицепремиер Ивайло Калфин в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той коментира съобщението на Европейската комисия от вчера, че започва процедура за прекомерен дефицит срещу България и още четири страни.

Докладът е редовен, не е специален за България и включването на нашата страна също не е неочаквано (то беше съобщено още миналата седмица от премиера Румен Радев – бел. ред.), отбеляза Калфин. В Механизма за наблюдение на ЕК вече имаше десет страни, с доклада от вчера към тях се присъединяват още пет, включително България, добави той.

„България не е единствената страна в процедура за свръхдефицит, но ако не се спре трендът за увеличаване на дефицита, който е очевиден, не заради ЕК, а заради собствената си икономика, трябва да сме много притеснени“, коментира Калфин. И припомни, че дефицитът за миналата година е 3,5% от БВП, но поради облекчението, при което част от средствата за отбрана не се смятат в дефицита, България е под прага от 3%, възприет в ЕС. Но прогнозата на Европейската комисия е, че бюджетният дефицит на страната за следващата година ще достигне 4,1% от БВП и ще продължи да се увеличава през следващите години.

„Тази тенденция не е добра, още повече че през последните години значително нараства и дългът. Това е нормално, тъй като дефицитът се покрива с нов дълг“, отбеляза Калфин.

Според него не е нужна промяна във философията при изготвянето на бюджета, а да се върне насоката от годините след въвеждането на валутния борд, при която държавата не си позволяваше да харчи повече, отколкото получава. Нужно е също да се направи преглед на разходите и да се види къде държавата може да ги съкрати. Това е въпрос на политически избор, посочи бившият вицепремиер.

Той подчерта, че правителството, обявявайки приоритетите си, трябва да го направи убедително за обществото. „Очевидно е, че са нужни съкращения на разходите, въпросът е те да са справедливи и всеки адекватно и пропорционално да плати за свиването на бюджета, вместо то да се изсипе върху хора с ниски доходи“, посочи Калфин.

Финансовият министър Гълъб Донев трябва да намери начини да съкрати разходи за 4 млрд. евро тази година, което е много значима задача за половин година, отбеляза гостът и добави, че тя едва ли ще бъде изпълнена.

Една от най-обсъжданите мерки за свиване на разходите е свързана с намаляване на публичната администрация. Но според Калфин, дори да се случи, това няма да донесе нужния ефект.

Нужно е да се направи преглед на администрацията, но няма как всички реформи да се направят през бюджета, отбеляза Калфин. Според него решението не е свързано с намаляването на парите за администрацията, тъй като има администрации, в които заплатите са срамно ниски и те не са пренаселени, тъй като няма кандидати за тях.

„Критерий за административната реформа би трябвало да е ефективността на публичната администрация и качеството на услугите, които тя предлага“, каза Калфин.

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