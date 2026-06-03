Мнозинството се отказа да реже Covid добавката от индексирането на пенсиите

Ден след като го гласуваха на второ четене в бюджетна комисия, от „Прогресивна България“ се отказаха от изключването на Covid добавката от индексирането на пенсиите. По време на дискусиите на предложените промени в удължителния бюджет стана ясно, че за гласуване остават само идеята да отпадне добавката за новите пенсионери и да бъде свита партийната субсидия до 3 евро на глас.

„Съобразяваме се с чувствителността на обществото по тази тема, както и на база на допълнителните финансови анализи, които направихме, и оставяме в текущия си вариант осъвременяването на на Covid добавката за текущите пенсии“, каза депутатът Константин Проданов в началото на обсъжданията в пленарна зала.

Той обвини предходното управление за това, че не е внесло искане за индексиране на пенсиите по т.нар. Швейцарско правило от 1 юли.

Проданов защити и идеята за намаляване на партийните субсидии, определяйки го като важен символен жест.

„Фискалният ефект от това действие не е особено голям, някой биха казали, че е пренебрежим. На фона на стотици милиарди дупки, изтичащи в незнайно кои ръце в много бюджетни сфери, очевидно това е малко“, каза Проданов. Според него обаче именно от парламента трябва да се даде пример, когато се призовават и граждани, и бизнес да затягат коланите.

„Ние задаваме модус на поведение“, каза той.

Като реплика към изказването на Проданов за пенсиите депутатът от „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че е имало очакване редовният бюджет да бъде приет до края на юни и в него да бъде заложен ръстът на пенсиите. Именно по тази причина според него предложението не е било внесено от предишното управление.

Проданов и Василев влязоха в продължителен спор за това дали отпадането на Covid добавката от новите пенсии е правилно. Според Василев индексацията е недостатъчна, защото от 1 юли минималната пенсия става 347 евро, а линията на бедност по методологията на Евростат е 390 евро.

Василев изчисли, че за 870 хил. български граждани всеки месец няма да достигат 43 евро. „43 евро са 25 хляба. 25 хляба не достигат на българските пенсионери всеки месец“, каза Василев.

Според него въпреки че Covid кризата е отминала, ефектите и по-високите цени са останали.

„Има други начини как да се вдигнат пенсиите, но със сигурност това, което предлагате – реформа на парче, която ощетява пенсионерите не е правилният начин“, каза още той.

Когато направите цялостна концепция, която няма да ощети пенсионерите, нека тогава да го разгледаме, призова Василев.

Проданов му отговори, хвърляйки вината за настоящата ситуация върху предишните управляващи.

„Ако гребяхме от бездънна каца публичен ресурс, щяхме да поливаме навсякъде“, каза Проданов. Той увери, че ще се действа „безкомпромисно“ по отношение на заплатите в държавните дружества.

Представители на „Прогресивна България“ неколкократно обявиха от парламентарната трибуна, че социална подкрепа ще бъде оказвана през социални механизми, а не през пенсионната система.

Атидже Алиева-Вели от ДПС посочи, че Covid-добавката наистина изкривява системата, но в социалната сфера дадено право, трудно се взима. Тя се противопостави в името на запълване на бюджета да се орязват средства от най-уязвимите.

„Ако имам упрек към „Прогресивна България“, той е, че прибързвате да поставяте теми, които все още не са изкристализирали“, каза Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС. Той нарече дебата безсмислен и посочи, че е щял да бъде избегнат, ако са обсъждали само повишаването на минималната пенсия.

В крайна сметка предложените промени бяха приети на второ четене.

Отпадна от гласуване единствено искането на „Прогресивна България“ да бъде повишен таванът на дълга на 3,8 млрд. евро, като то ще бъде внесено отново, но през Министерския съвет. От брифинг на финансовия министър Гълъб Донев стана ясно, че това предложение е било гласувано по време на днешното заседание на правителството.