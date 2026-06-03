Константин Проданов обеща разкрития на злоупотреби за стотици милиони

В следващите дни управляващите ще излязат с разкрития за големи злоупотреби, обяви пред Nova депутатът от „Прогресивна България“ Константин Проданов. Той посочи, че това е свързано с нагласени обществени поръчки, авансови плащания по договори, по които никаква работа не е свършена и въпреки това те се индексират съобразно инфлацията.

„Става дума за стотици милиони и повече“, каза той. Проданов уточни, че най-много такива злоупотреби обикновено са в големите проекти – пътища, НКЖИ и др. Той посочи, че предстои вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев да направи нарочен брифинг по темата и ще огласи както мерки, така и допълнителна информация за траекторията на дефицита.

„Дефицитът е рекорден и това е на фона на засилената инфлация, която всъщност пълни бюджета, защото той се пълни основно от косвени данъци като ДДС“, каза Проданов.

„Да направим уточнението, че става дума за видимия дефицит. Допълнителните скрити дефицити – това са залежаващи по чекмеджетата фактури за дейности, които са извършени и неразплатени, има и които не са фактурирани“, посочи той.

Проданов опроверга изявлението на служебния финансов министър Георги Клисурски, че във фискалния резерв има 6,8 млрд. евро.

„Истината е, че в момента, използваемите средства в него са под 1 млрд. евро, защото имаме 2,4 млрд. евро Сребърен фонд, който не можем да пипаме“, каза той.

Относно оттегленото предложение за нов дълг с таван до 3,8 млрд. евро, Проданов обясни, че са преценили, че няма смисъл да се излагат на опасността решението да бъде пратено към Конституционния съд. От думите му стана ясно, че искане за по-висок таван на дълга ще има, но през Министерския съвет. Той отново заяви, че дългът е „обективна необходимост“ и допълни, че „фискалният резерв е опоскан, все едно там са минали ято скакалци“.

Процедурата за свръхдефицит

Проданов коментира и процедурата по прекомерен дефицит срещу България, която се очаква след доклада на Европейската комисия (ЕК) за финансите на държавите членки.

„Днес ЕК ще разгледа доклада, който е базиран на априлската им прогноза за траекторията на дефицита за тази и следващата година. Той се базира на информация към април и техните прогнози са за това как ще еволюира дефицитът. Това е още въобще преди да стъпи на власт новото правителство“, каза Проданов. Въз основа на това ще бъде предложено на ЕКОФИН да открие процедура по свръхдефицит и най-вероятно според него страната ще бъде поставена под наблюдение. Относно възможни ограничителни мерки, той даде пример с Австрия, където се е наложило замразяване на индексациите на пенсиите.

Проданов посочи, че ако не бъдат предприети мерки за свиване на дефицита, ще последват санкции – включително спиране на структурни и кохеизонни фондове, средства по ПВУ.

„За съжаление, с промяната във фискалните правила, приета през 2024 г., се гледа не само реализираният в миналото дефицит, а и траекторията на дефицита за следващите две години“, каза Проданов и заяви, че дерогацията на военните разходи не решава проблема, защото „траекторията за 2026 и 2027 г. е негативна“.

Депутатските заплати ще бъдат замразени

Депутатът и председател на временната бюджетна комисия в парламента коментира и отпадането на Covid добавката за пенсионерите. Той заяви, че гласуваните промени в удължителния бюджет са за увеличение на пенсиите за минимален стаж на 870 хил. пенсионери, а мярката с добавката е била временна, въпреки че продължава да се отпуска. Целта на отпадането ѝ е да се върне осигурителната система към изначалния ѝ замисъл. Той обвини предходните управляващи за това, че не са поискали индексиране на пенсиите по швейцарското правило, с което към пенсиите се добавят по 25 евро. Промените се гледат на второ четене в пленарна зала днес.

„Не сме се опитвали да вържем бюджета, като вземем от пенсионерите“, каза той.

Той призна, че фискалният ефект от свиването на партийните субсидии ще е малък – между 2 и 3 млн. евро. „Тук въпросът е символен“, каза той.

„Заплатите на депутатите ще бъдат замразени на нивото към края на първото тримесечие“, каза Проданов, като това предстои да се направи в следващите няколко дни в правилника за дейността на Народното събрание. Това би означавало, че народните представители ще получават базово възнаграждение от над 4200 евро, без допълнителните надбавки и бонуси.

Той отбеляза, че това не е било направено досега, защото не са получили навреме конкретни указания от изпълнителната власт каква да е формулата, по която да стане. Проданов отбеляза, че и в Закона за съдебната власт предстоят „коригиращи мерки“ по отношение на възнагражденията.

Въпросът за майчинството – „грешка в комуникацията“

„С ръка на сърцето мога да ви кажа, че в нито един момент никой не е обсъждал това, дори не е витаело в пространството като възможност или идея“, каза той относно въпроса дали ще бъде съкратен периодът на майчинство, повдигнат от депутата Владимир Николов. Според Проданов това е било казано в контекста на недостига на места в детските градини и яслите, заради който дори майки, които искат да се върнат на работа преди изтичането на крайния срок на майчинството, не могат да го направят.