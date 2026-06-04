Сам Алтман няма планове да дава пари за политика тази година

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви, че няма планове да прави финансови дарения за тазгодишните междинни избори в САЩ. Редица други милиардери от Силициевата долина вече обещаха да похарчат значителни суми в опит да повлияят на надпреварата, която ще реши кой ще държи юздите в Конгреса.

По време на посещение във Вашингтон в сряда Алтман заяви, че макар самият той да не възнамерява да прави политически дарения, симпатизира на онези, които са обещали да отделят пари, заради нарастващата опозиция срещу тяхната индустрия, съобщава Bloomberg.

„Не можете да ни поставяте под различен стандарт спрямо всички наши конкуренти. Ако се опитват да използват пари, за да се нахвърлят срещу нас, трябва да можем да се борим“, посочи Алтман след среща със сенатор Бърни Сандърс, независим от Върмонт, в Капитолия. „Но бих искал да видя как правилата във всички области се променят“, допълни той.

„Бих искал да видя [излизането на] парите извън политиката като цяло. Мисля, че това би било чудесно“, добави той.

Други видни фигури в АІ индустрията вече се намесиха в политическата битка. Leading the Future, т. нар. суперкомитет за политическо действие, подкрепен от президента на OpenAI Грег Брокман, както и от съоснователите на фирмата за рисков капитал от Силициевата долина Andreessen Horowitz, подкрепя избора на кандидати, благосклонни към изкуствения интелект, като в същото време се бори срещу усилията на щатско ниво за ограничаване на новата технология и изграждането на центрове за данни.

В същото време анкетите показват, че американците стават все по-подозрителни към изкуствения интелект, страхувайки се от неговото въздействие върху работните места и околната среда.

OpenAI се стреми да се дистанцира от Leading the Future, която е получила дарения от 25 млн. долара от Брокман и съпругата му Анна. В блог публикация във вторник от OpenAI заявиха, че компанията не е свързана със суперкомитета, който подкрепя смекчени регулации за изкуствения интелект.

Главният конкурент на OpenAI – Anthropic – е дал 20 млн. долара на конкурентния суперкомитет Public First Action, който на свой ред се застъпва за по-строги закони за АІ безопасност.

Коментарите на Сандърс след срещата с Алтман отразяват очертаващите се политически линии на сблъсък през ноември и вероятно на президентските избори през 2028 г.

„Те разполагат с 300 млн. долара, готови да се справят с всеки член на Конгреса, който възразява срещу това, което правят, и това е лошо“, каза Сандърс. „Това, че Конгресът не се е застъпил за американския народ в борбата с АІ, е именно заради огромните суми пари“, допълни той.

В статия в New York Times тази седмица Сандърс призова за законодателство за създаването на суверенен фонд, който ще бъде финансиран с еднократен данък от 50% върху акциите на големите АІ компании, като приходите ще бъдат пренасочени като плащания към обществеността.

Посещението на Алтман в Капитолия се състоя в момент, когато OpenAI полага основите на първично публично предлагане по-късно тази година, което може да оцени компанията на близо 1 трлн. долара. Разработчикът на изкуствен интелект Anthropic, водещ конкурент, подаде поверителна заявка за листване тази седмица след кръг на финансиране, който я оцени на 965 млрд. долара.

Визитата във Вашингтон се проведе само ден след като президентът Доналд Тръмп призова компаниите за изкуствен интелект доброволно да споделят най-новите си модели, за да може да се запознае с тях правителството, преди да бъдат пуснати.