Президентът на Финландия предлага ЕС да се разшири до 40 държави, включително Канада

Финландският президент Александър Стуб изложи визията си за значително по-голям Европейски съюз, заявявайки, че блокът от 27 държави трябва да „мисли мащабно“ и да се възползва от момента, за да утвърди влиянието си на световната сцена, съобщава CNBC.

В сряда, по време на енергийна конференция във финландската столица, Стуб заяви, че ЕС трябва да се стреми към увеличаване на членовете си до 40 държави и посочи Великобритания, Канада, Турция, Норвегия и Исландия като потенциални кандидати за присъединяване.

Той отправи коментарите си в момент, когато действията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, наред с войната на Русия срещу Украйна, подтикват някои страни да преосмислят ползите от членството в ЕС.

Стуб заяви на Eurelectric Power Summit, че „прозорецът за възможности“ за разширяване на ЕС „е доста кратък, защото когато войната в Украйна приключи и може би когато администрацията на САЩ се смени, не знам, тогава хората ще отпуснат педала на газта и отново ще започнат да се занимават с ненужни неща“.

Стуб добави, че „европейската стратегическа автономия или европейската геополитическа сила често се основава на размера и мащаба и мисля, че най-добрата европейска политика изобщо е била разширяването на ЕС“.

„В този момент трябва да мислим мащабно и географски, трябва да се разширяваме или поне да създадем членства, които са достатъчно гъвкави, за да включат общо 40 европейски държави – или дори неевропейски“, каза Стуб.

Европейската комисия не е отговорила веднага на искането за коментар от CNBC.

ЕС се стреми към най-мащабното си разширяване от поколение насам, като девет кандидатки се надяват да се присъединят към блока през следващите години. Черна гора и Албания биват смятани за фаворити сред страните от Западните Балкани, а Украйна и Молдова са все по-близо до започването на официални преговори за членство.

Президентът на Финландия заяви, че ЕС трябва да обърне поглед към западния си фланг и да върне Обединеното кралство, което напусна блока през 2020 г., обратно в редиците си, или поне „колкото се може по-близо“.

Канада трябва да се възприема като друга възможност, каза Стуб. „Няма ли да бъде чудесно, ако Канада беше 28-ата държава в Европейския съюз, а не 51-вият щат на Съединените щати?“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразявал амбициите си да анексира Канада. В публикация в Truth Social по-рано тази седмица Тръмп написа „51-ви щат!“, като сподели статия на Bloomberg за влизането на Канада в техническа рецесия за първи път от 2020 г.

Канадският външен министър Анита Ананд заяви по-рано, че страната се стреми да разнообрази търговските си отношения и „наистина да заложи на тази инициатива за средно голяма сила“, като се позова на идеята, изложена от премиера Марк Карни на Световния икономически форум по-рано тази година.

„Никой не говори за Турция“

Стуб заяви на конференцията, че след Украйна, Молдова и Грузия „трябва да помислим сериозно за Турция“.

„Вече никой не говори за Турция, а трябва да разширим мирогледа си, за да разберем, че поне от гледна точка на сигурността Турция трябва да бъде възможно най-близо до нас“, заяви Стуб.

„След това, ако погледнем на юг или югоизток, виждаме Западните Балкани – това е най-горещата точка в Европа… това е изключително важно. Какво правим със Сърбия, Косово, Албания, Черна гора, Северна Македония? Какво правим с Босна и Херцеговина?“, добави той.

„И накрая, тези, които са ми наистина близки, ако отидете на север, са Исландия, която провежда референдум, и след това Норвегия“, каза Стуб.

„Трябва да започнем да мислим мащабно, ако искаме да проявим влияние в света. Но кой ще направи това, кога, къде и как, не знам“, посочи той.

Парламентът на Исландия наскоро гласува в подкрепа на провеждането на референдум на 29 август за това дали да се започнат преговори за присъединяване към ЕС. Малката скандинавска страна подаде заявление за присъединяване към ЕС през 2009 г. вследствие на световната финансова криза, преди да преустанови преговорите за членство четири години по-късно.

Бившият исландски министър-председател Катрин Якобсдотир заяви по-рано пред CNBC, че не вижда смисъл от присъединяване към ЕС, добавяйки, че страната вече поддържа тясно икономическо сътрудничество с блока, а нейните граждани се радват на висок стандарт на живот.

Според информации Норвегия преразглежда отношенията си с Брюксел, докато се опитва да се ориентира в борбата за влияние между САЩ и Китай. Осло вече два пъти е отхвърляло членството в ЕС.