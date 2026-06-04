Унгария сваля ветото си за преговорите за членство на Украйна в ЕС

Започва подготовката за отварянето на първия клъстер от преговорите за членство на Украйна и Молдова в Европейския съюз, написа в социалната мрежа Х ротационният председател на общността Кипър. Това стана възможно, след като унагрският премиер Петер Мадяр съобщи, че Киев и Будапеща са постигнали споразумение за правата на малцинствата и Унгария се отказва от ветото си.

Според пубилкацията на унгарския премиер със споразумението се разширяват "езиковите, образователните, културните и политическите права" на 100 хил. етнически унгарци в Закарпатието. Техните права отдавна са предмет на спор между двете страни и причината предишният премиер Виктор Орбан да наложи вето.

Financial Times съобщава, позовавайки се на свои източници, че е имало рязък обрат на срещата на представителите на страните от ЕС в сряда вечерта (3 юни). Посланикът на Унгария е посочил, че ще позволи началото на разговорите.

Украйна все още не потвърждава коментара на Мадяр за правата на малцинствата, но външният министър Андрий Сибиха отбеляза подготовката на началото на преговори, както и благодари на държавите от ЕС за подкрепата. "Отваряме нова страница в украинско-унгарските отношения - страница, изградена върху взаимно уважение, доверие и нашето споделено европейско бъдеще", допълни още Сибиха.

Очаква се, че обща позиция по начало на преговорния процес може да бъде оформена през следващата седмица и преминаването към следващата фаза да бъде обявено на 15 юни по време на двустранни срещи ЕС - Украйна и ЕС - Молдова в Люксембург, посочва Politico.

Европейската комисия (ЕК) препоръча началото на преговорите с Украйна и Молдова още през януари 2025 година. Процесът обаче се забави заради ограниченията на Унгария. Предишното правителство на Виктор Орбан обеща да не позволи влизането на Украйна в ЕС и в НАТО, а през 2026 година - и да не позволи никаква помощ за Киев.