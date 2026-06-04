Европейските акции изпращат сесията на зелено въпреки геополитическото напрежение

Водещите европейски индекси завършиха борсовата сесия в четвъртък с ръстове въпреки растящото напрежение между САЩ и Иран независимо от постигнатото примирие между Израел и Ливан в сряда вечерта, съобщава CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 напредна с 0,4% до 623,82 пункта, обръщайки загубите от по-рано през деня.

Във Великобритания измерителят FTSE напредна с близо 0,3% до 10 360,32 пункта. От своя страна, германският бенчмарк DAX прибави 0,5% до 24 916,19 пункта, френският CAC 1,15% до 8244,29 пункта, а италианският FTSE MIB 0,3% до 50 174,36 пункта.

При индивидуалните акции тези на Universal Music Group поевтиняха с близо 5% след съобщението, че Pershing Square е продала деля си в групата след две неуспешни опита за придобиване.

UMG обяви в четвъртък, че е купила обратно над 14 млн. свои обикновени акции, които преди това са били собственост на различни фондове на Pershing Square, на стойност 250 млн. евро в рамките на съществуващата си програма за обратно изкупуване за 500 млн. евро.

Книжата на френския конгломерат Bollore поевтиняха с 1,35%. Семейство Болоре, което притежава дял в UMG, миналата седмица призова лейбъла да отхвърли предложението за придобиване на Pershing с основанието, че то е под стойността на компанията.

На червено с 2,8% поевтиняване бяха и акциите на Nokia на фона на продажби в по-широкия технологичен сектор.

Търговията е факт на фона на новото развитие в конфликта между САЩ и Иран. Международното летище в Кувейт беше ударено от Иран рано в сряда – само ден след като американското централно командване съобщи за прихванати редица ирански балистични ракети и дронове и „удари в самозащита“ срещу о. Кешм в Персийския залив. Американските военни заявиха, че те са били в отговор на опит за атаки от страна на Техеран.

Ако бъде необходимо, Израел и САЩ са готови да ударят Иран отново, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за CNBC.