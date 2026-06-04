Петролът поевтинява, след като Израел и Ливан се споразумяха за примирие под условие*

Цените на петрола се понижават след три дни на ръст, след като Израел и Ливан се споразумяха за примирие, при условие че и „Хизбула“ прекрати военните действия, което би премахнало основната пречка в преговорите за прекратяване на войната с Иран, предаде Bloomberg.

Европейският сорт Брент се търгува на цена около 97 долара за барел, което е понижение от 0,8%, а цената на американския лек суров петрол West Texas Intermediate отстъпва с 0,7% до 95,32 долара за барел, след като се повиши с почти 10% през първите три сесии на седмицата.

Споразумението зависи от „пълното прекратяване“ на огъня от подкрепяната от Иран „Хизбула“, сочи съвместно изявление на Израел, Ливан и САЩ.

Вашингтон и Техеран очертаха рамка за удължаване на примирието с два месеца и отваряне на Ормузкия проток, но преговорите са в застой и периодично има удари. Иран предупреди, че може да нанесе удари по обекти в Израел, ако атаките срещу Бейрут продължат, съобщи местната информационна агенция Tasnim, която цитира външния министър на страната. Той също така заяви, че в преговорите е постигнат малък осезаем напредък.

Цените на петрола се възстановиха след спада от миналата седмица, тъй като подновените сблъсъци охладиха надеждите за трайно примирие и отваряне на ключовия морски маршрут.

В същото време световните резерви намаляват. Данните от САЩ в сряда показаха, че запасите от суров петрол в Кушинг, щата Оклахома – центърът за доставки на WTI – са спаднали за шеста поредна седмица, доближавайки се до минималните оперативни нива.

Въпреки че примирието между Израел и Ливан ограничи някои краткосрочни ценови повишения, рисковете остават високи, докато проливът остава фактически затворен. Цената на сорта Брент може да се покачи до 130 долара за барел през четвъртото тримесечие, тъй като запасите намаляват, заяви Робърт Рени, ръководител на отдела за проучвания на суровините в Westpac Banking Corp.

„Пазарът е заспал на волана, докато се движим бързо към агресивно затягане на пазарите на суров петрол и петролни продукти“, коментира Рени.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен „незабавно“, ако Иран подпише меморандум за разбирателство за прекратяване на военните действия, като добави, че някои зони във водния път ще трябва да бъдат разминирани. Той омаловажи заплахата, която те представляват за търговското корабоплаване.

Проливът остава в центъра на вниманието на пазара. Обикновено около една пета от световните доставки на суров петрол преминаваше през този стратегически маршрут преди войната, а неговото почти пълно затваряне доведе до поскъпване на цените на енергоносителите, което породи опасения за скок на инфлацията и забавяне на икономическия растеж.

Конфликтът в Близкия изток е довел до спад на наличностите от петролни продукти под средната стойност за последните пет години, а цените на суровия петрол биха могли да „се повишат“, тъй като преговорите между САЩ и Иран се провалят, заявиха в доклад анализатори от Citigroup Inc.

Същевременно контролираната от републиканците Камара на представителите гласува за прекратяване на войната на САЩ с Иран, което подчертава нарастващата загриженост в партията на Тръмп месеци преди междинните избори. Малко вероятно е мярката да засегне незабавно военните операции, тъй като Сенатът трябва да приеме резолюцията, а разпоредбите в Закона за военните правомощия от 1973 г., на които се позовава Камарата на представителите, са юридически спорни.

*Данните са актуални към 9:20 часа.