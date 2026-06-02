Бразилия има потенциал да оспори монопола на Китай при редкоземните елементи

В Бразилия се задава нова вълна от суровини. Този път не става въпрос за злато, кафе или каучук, а за редкоземните елементи, пише Deutsche Welle.

„Следващите големи проекти за редкоземни елементи ще бъдат в Бразилия“, твърди геологът Андрю Тънкс, главен изпълнителен директор на австралийската минна компания Meteoric Resources. „Не знам колко време ще отнеме, но в един момент Бразилия ще се конкурира с Китай“, прогнозира той.

Meteoric инвестира в добива на редкоземни елементи в Бразилия. „Проект Калдейра“ в бразилския щат Минас Жерайс, където компанията оперира, е най-голямото находище на наситена с такива елементи глина в света.

Глинестите почви са един от най-важните източници на „средни“ и „тежки“ редкоземни елементи (например диспрозий, тербий), които са особено важни за високопроизводителните магнити във вятърните турбини и електрическата мобилност.

Според Международната агенция по енергетика (МАЕ) търсенето на редкоземни метали за магнити се е увеличило двукратно от 2015 г. насам и се очаква да нарасне с повече от 30 на сто до 2030 г. Елементи като неодим, празеодим, диспрозий и тербий, са необходими в производството на електрически превозни средства, центрове за данни и роботика, като намират приложение и в други индустриални сфери.

Бразилия може да се похвали с вторите по големина залежи от редкоземни елементи в света след Китай. Те се оценяват на около 21 млн. тона. Китай е лидер в световната класация с 44 млн. тона.

Нарастващото глобално търсене на редкоземни елементи доведе до силен ръст на заявления в бразилския регулатор по минното дело ANM. В момента се разглеждат 2758 проекта.

За сравнение, между 1975 г. и 2020 г. в Бразилия са подадени малко над 250 заявления за добив на редкоземни елементи. Между 2023 и 2024 г. броят им е достига 1662.

Новата „златна треска“ в Бразилия е очевидна и на борсата. Цените на акциите на компании, инвестиращи в добив на редкоземни елементи в страната, скочиха рязко. Meteoric, канадските Resouro Strategic Metals и Appia Rare Earths and Uranium Corp., както и американската USA Rare Earths увеличиха своята пазарна капитализация през последните дванадесет месеца.

През април USA Rare Earths придоби единствената действаща мина за редкоземни елементи в Бразилия от местната минна компания Serra Verde в Минасу. Цената на сделката е 2,8 млрд. долара.

„Мината Serra Verde е единствената извън Азия, която доставя всичките четири магнитни редкоземни елемента в голям мащаб“, обяснява главният изпълнителен директор Барбара Хъмптън след придобиването.

Значението на мината е подчертано от 15-годишното споразумение за доставка с различни правителствени агенции на САЩ.

Според Германо-бразилската индустриално-търговска камара в Сао Пауло, участието на германски компании в добива на суровини в Бразилия все още е „селективно“. Германия обаче се стреми да разшири партньорствата си с Бразилия в контекста на важните минерали, енергийния преход, зелената индустрия и подсигуряването на веригите на доставки, увери представител на отдела за бизнес развитие във Външнотърговската камара CAMEX.

Конкуренция с Китай?

Serra Verde е изключение в бразилския сценарий. За разлика от Китай, страната досега се е ограничавала до износ на суровини, без да ги преработва и рафинира допълнително.

Според МАЕ делът на рафинирането в Китай вече надхвърля 90 на сто от глобалната индустрия. Китай също така държи монопол в производството на постоянни магнити с 95-процентен дял.

Електронната индустрия усети последиците от тази зависимост миналата година. Затрудненията в доставките станаха факт поради контрола върху износа на редкоземни елементи, наложен от Китай след търговския спор с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Бразилия, както и други страни с големи залежи от суровини, като Индия, Виетнам, Швеция и Норвегия, искат да установят свои собствени вериги на създаване на стойност. Тънкс от Meteoric посочва, че това изисква търпение и постоянство.

„Що се отнася до минното дело, Бразилия може да стане конкурентоспособна сравнително бързо“, изтъква той.

Лесно извличане

От геоложка гледна точка Бразилия има предимство в сравнение с други страни с големи залежи. Според геоложката служба на Бразилия, почти 73% от находищата на страната се състоят от такъв тип глинести почви.

„Това са находища, където самата природа е поела част от обработката, което означава гранитна скала, която се е променила или разложила“, обяснява Франсиско Валдир Силвейра , ръководител на Бразилския геоложки институт. „Това прави тези находища по-лесни за добив“, добавя той.

Тънкс вижда допълнителни предимства в добива и преработката на редкоземни елементи в Бразилия. „Преработката изисква много електричество и вода. Нашата мина в Бразилия се захранва изцяло от възобновяема енергия, а електричеството е евтино“, споделя той. „Това го няма в Австралия. Там е много сухо и електричеството е много скъпо“, сравнява двете страни Тънкс.

Той се надява, че „златната треска“ в Бразилия ще поеме по различен път от този в родината му.

„В Австралия добиваме огромни количества суровини, които изпращаме към Китай. Не създаваме нито цент добавена стойност. Надявам се Бразилия да може да се справи по-добре“, споделя още Тънкс.