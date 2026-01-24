Екологични регулации спъват амбициите на ЕС при редкоземните метали

Европейският съюз (ЕС) заделя финансови средства за най-големия проект за добив на редкоземни елементи в Европа, за да намали зависимостта си от Китай за стратегически значими суровини. Междувременно обаче същата правна рамка на блока заплашва да замрази този нов тласък, пише Euronews.

Във фокуса е мината Per Geijer на LKAB в Северна Швеция.

ЕС иска да ускори подобни проекти, които са от решаващо значение за неговите екологични и индустриални политики. Строгите му закони за околната среда и правата на коренното население обаче могат да забавят или блокират тези усилия, особено поради изискванията за разрешителни, защитата на биоразнообразието и задълженията, свързани с правата на саамите – коренното население на северната част на Скандинавския полуостров.

Находището Per Geijer на LKAB близо до Кируна, най-северният град в Швеция, получи статут на „стратегически проект“ съгласно Закона за стратегически значимите суровини (CRMA) на ЕС, което го прави подходящ за заеми, гаранции и други инструменти за намаляване на риска, подкрепени от ЕС. Този етикет има за цел да ускори вътрешния добив на материали, необходими за производството на електрически превозни средства, вятърни турбини и отбранителна техника.

И все пак този водещ проект сега е забавен от строгите закони на ЕС в областта на околната среда и правата, които представляват непреодолима бариера дори за проекти, считани от Брюксел за съществени за технологичния напредък на Европа.

Финансиране, политически натиск и стратегически статут

Проектът Per Geijer е от решаващо значение за стремежа на ЕС към автономност в областта на суровините. Съгласно споразумението CRMA, ЕС се ангажира до 2030 г. да добива на местно ниво поне 10% от необходимите стратегически суровини, като общо 40% трябва да се преработват в рамките на блока.

За да постигне тези цели, ЕС предоставя подкрепа чрез финансови инструменти като Invest EU, Фонда за иновации и кредитирането от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Обявени бяха близо 3 млрд. евро стратегическо финансиране за проекти за добив, преработка и рециклиране, които намаляват зависимостта от доминираните от Китай вериги на доставка, като Северна Швеция е определена като приоритетен регион.

Определянето на Per Geijer като стратегически проект действа като политически и финансов сигнал. То подобрява достъпа до финансиране, подкрепено от ЕС, намалява инвестиционния риск и позволява на националните органи да дадат приоритет на проекта при издаване на разрешителни. В условията на ЕС това се третира като проект в обществен интерес.

Тази комбинация от финансова и политическа подкрепа има за цел да ускори добива. Законовите изисквания обаче биха могли да спрат този стремеж.

Екологично законодателство: без изключения или преки пътища

Въпреки че проектът е важен, LKAB все още се нуждае от екологично разрешително съгласно шведските разпоредби - една от най-строгите версии на екологичното законодателство на ЕС.

Процесът изисква подробни оценки на въздействието върху водите, биоразнообразието, замърсяването, шума и климата. Тези оценки трябва да бъдат прегледани от Шведския съд. Всеки етап може да доведе до забавяния и обжалвания, които биха могли да продължат с години.

На ниво ЕС Директивата за оценка на въздействието върху околната среда и Директивите за местообитанията и птиците се прилагат изцяло. Тези правила защитават обектите от Натура 2000 и застрашените видове и не могат да бъдат пренебрегвани заради промишлени или стратегически причини.

Въпреки че финансирането на ЕС подкрепя проекти като Per Geijer, екологичното законодателство на блока предоставя на съдилищата, властите и гражданското общество инструментите да ги замразят, понякога за неопределено време.

Права на коренното население

Правното напрежение изкристализира чрез конфликти относно земеползването с коренното население в лицето на саамите. Находището Per Geijer се припокрива с традиционни райони за отглеждане на северни елени, което поражда задължения съгласно шведската конституция, Европейската конвенция за правата на човека и законите на ЕС за защита на правата на малцинствата и осигуряване на значимо участие.

Тези правни искания са в противоречие с настоятелния призив на CRMA за разрешаване на ускоряването на такива проекти. Правни експерти предупреждават, че спазването на стандартите като свободното и информирано съгласие е почти невъзможно под непрестанния натиск за ускоряване на разработването на проекти, финансирани от ЕС.

Град Кируна сега е в центъра на това, което експертите наричат ​​„парадокса на Зелената сделка“ на ЕС: индустриалната амбиция, обусловена от климата, изисква незабавни действия, но се сблъсква със строга правна защита на земята, биоразнообразието и местната култура.

Водещ проект за ЕС

Per Geijer е част от по-голяма, подкрепена от ЕС верига за създаване на стойност на LKAB, която включва и добив на редкоземни елементи от съществуват обект за добив на желязна руда в Малмбергет и съоръжение за преработка в индустриален център в Люлео. И трите проекта са определени като стратегически по CRMA и се възползват от координирано издаване на разрешителни и подобрен достъп до финансиране, свързано с ЕС.

Ограниченията са налице. Стратегическият статут не предоставя разрешителни, не разхлабва екологичните стандарти и не отменя защитата на правата. Европейската комисия (ЕК) може да се откаже от подобен етикет, ако критериите за устойчивост не са изпълнени или ако проектите не покрият обещаните резултати.

В резултат на това финансирането от ЕС и етикетът „Стратегически проект“ генерират неустоим импулс за минното дело, но законодателството на ЕС в областта на околната среда и правата създава безкомпромисни правни бариери, подготвяйки почвата за мъчителни, дългогодишни забавяния в момент, когато скоростта е от решаващо значение.

Структурен сблъсък в политиката на ЕС

Институциите на ЕС твърдят, че местният добив на редкоземни елементи е от голямо значение за независимостта на блока. Очаква се търсенето на тези суровини да се увеличи повече от пет пъти до 2030 г., като междувременно Европа остава изключително зависима от вноса от Китай.

Правният ред на ЕС е изграден върху принципите на предпазните мерки, опазването на околната среда и управлението, основано на правата. Тези принципи дават на противниците на новите мини силен правен лост, дори когато проектите са финансово и политически подкрепени от Брюксел.

Резултатът от развитието на проекта Per Geijer ще покаже дали ЕС може да комбинира своя стремеж към стратегическа автономия, основан на финансиране, със силните екологични и правозащитни стандарти, които са в основата на Зелената сделка.