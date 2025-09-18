Фирми от ЕС се готвят за още загуби заради китайския контрол на износа на редкоземни метали

Европейските фирми очакват още спирания на дейността и нови загуби, тъй като Пекин продължава да държи под твърд контрол износа на редкоземни елементи въпреки споразумението от юли за ускоряване на доставките до блока, пише Ройтерс.

„Независимо от споразуменията и ангажиментите, постигнати на срещата на върха на Европейския съюз (ЕС) и Китай на 24 юли, продължаваме да наблюдаваме значителни затруднения за нашите членове“, коментира пред репортери Йенс Ескелунд, президент на Търговската камара на Европейския съюз в Китай.

Автомобилните производители в Европа и навсякъде по света забавят производството, а някои предприятия и спират, след като Пекин въведе контрол върху износа на някои редкоземни метали и свързани с тях магнити заради митата на американския президент Доналд Тръмп.

Производителите на чипове поискаха от Пекин да облекчи режима за редкоземните елементи.

Китай рафинира и преработва по-голямата част от редкоземните метали, които са в основата на производството на автомобилни елементи, батерии, продукти за отбраната и други индустрии. Пекин защитава обаче ограниченията си на износ като „недискриминационни“ и твърди, че те не са насочени към никоя конкретна държава.

По време на срещата на върха през юли между председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и китайския президент Си Дзинпин Китай се съгласи да ускори издаването на лицензи за критични суровини за европейските компании. Пекин обаче не изпълни желанието на ЕС да предоставя лицензи за по-дълъг период или да ги отмени за износ към блока.

Одобренията на лицензи се бавят два месеца след срещата на върха и от камарата казват, че получават все повече оплаквания и искания за помощ от членове.

„Мисля, че може да се каже, че не сме видели съществена промяна от срещата на върха насам“, коментира Ескелунд. Камарата очаква още компании да спрат работа заради ограниченията.

Данните от китайските митнически служби показват, че износът на редкоземни магнити, включително за Европа, се е увеличил рязко от юни насам, след споразуменията, договорени със САЩ и ЕС.

Ескелунд посочва обаче, че по-малко от една четвърт от около 140 заявления за експортни лицензи са одобрени от китайските власти. Някои компании превантивно подават формуляри за кандидатстване в очакване на забавяния на доставките, които биха могли да причинят значителни загуби, добавя той.

„Имаме редица членове, които в момента търпят загуби поради тези пречки“, казва още той.