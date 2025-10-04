Редкоземните магнити се превърнаха в поредното глобално бойно поле

Сигурността на ресурсите, когато става въпрос за редкоземни магнити, е нещо, което съвременният свят отчаяно се опитва да постигне. Това се дължи главно на нарастващото значение на редкоземните елементи в електрониката, отбраната, превозните средства и много други сектори, пише Oilprice.

Години наред държавите търсеха начини да си осигурят достъп до тези жизненоважни ресурси. 90% от настоящите доставки обаче са в ръцете на Китай, чиито отношения със САЩ и други страни напоследък стават жертва на дипломатически и търговски търкания. Въпреки всички усилия, много държави остават зависими от Пекин за своите нужди от редкоземни елементи. Сега това може би започва да се променя.

Редкоземните магнити са по-важни от всякога

В днешно време почти всяка прогресивно развиваща се страна търси редкоземни магнити поради способността им да осигурят изключително силна магнитна сила в компактни размери, което позволява изграждането на високоефективни двигатели и миниатюрни компоненти. Те намират приложение във важни системи в електрически превозни средства, вятърни турбини, смартфони, медицински устройства и отбранителен хардуер.

Магнитите притежават уникални свойства, като например устойчивост на топлина, което ги прави още по-важни в приложения, където производителността и прецизността са от решаващо значение.

Доминацията на Китай остава проблем

Китай контролира около 80% от производството на редкоземни магнити. Общо страната произвежда над 200 000 тона магнити годишно, което представлява по-голямата част от световното предлагане. За разлика от това, Северна Америка и Европа заедно произвеждат по-малко от 2000 тона, докато Япония и Виетнам допринасят с около 25 000 тона.

Допреди около шест месеца доставките на тези магнити от Китай бяха устойчиви. След това Пекин реши да спре износа за някои от ключовите си търговски партньори, включително САЩ и Европейския съюз (ЕС), като предупреждение срещу обявените мита върху вноса на китайски електрически превозни средства. Оттогава Китай предлага ограничен износ, като поддържа по-строг контрол, за да засили геополитическото си влияние.

Вносът в ЕС се увеличава, а в САЩ намалява

Нови данни показват, че покупките на редкоземни магнити от ЕС са се увеличили през август, докато вносът в САЩ е намалял. Според Bloomberg това подчертава опасенията относно сигурността на ресурсите, тъй като европейските държави са изправени пред остър натиск от затягането на световните доставки на магнити.

Междувременно анализаторите предупреждават, че засилващото се търговско напрежение може допълнително да застраши достъпа до тези важни материали, заплашвайки да провали целите на Европа в областта на зелените технологии и да подкопае нейната индустриална конкурентоспособност.

Като цяло износът на магнити от Китай за ЕС се е увеличил с 21% през август, достигайки 2582 тона. В същото време доставките за САЩ са спаднали с 5% на месечна база, достигайки около 590 тона. Зависимостта на ЕС от тези магнити очевидно расте, тъй като данните показват, че от началото на годината вносът от Китай се е утроил в сравнение с този към САЩ.

Планиран производствен капацитет на запад

Засега изглежда, че доминацията на Китай в производството на редкоземни магнити ще продължи. Междувременно САЩ се опитват да настигнат Пекин. Но въпреки тези усилия, по-голямата част от световното предлагане на магнити все още произхожда от китайски рафинерии.

В САЩ в момента се строят четири местни фабрики за магнити. Междувременно в съседна Канада, Neo Performance Materials току-що откри голямо съоръжение в Нарва, Естония. Това място почти удвоява производствения капацитет на Европа и САЩ, който може да достигне 5000 тона.

Северна Америка и Европа общо купуват близо 40 000 тона редкоземни магнити всяка година. Следователно, създаването на фабрики за магнити в САЩ и някои други страни изглежда е един от начините за излизане от сянката на Китай.