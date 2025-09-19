Европейските автопроизводители се редят на опашка пред новия завод за магнити в Естония

Мениджърите на компаниите от европейската индустрия за електрически превозни средства поглеждат към слабо населените североизточни части на континента, за да се наредят на опашка за нещо, което трудно намират извън Китай: магнити от редкоземни елементи - основни компоненти при електромобилите, пише Bloomberg.

В Нарва - естонски индустриален град, разположен на границата с Русия - канадската компания Neo Performance Materials е построила завод за магнити на стойност 75 млн. долара, който беше открит днес, 19 септември. Първоначалното производство на Neo ще осигурява компоненти за до 1 млн. автомобила годишно.

Новият завод отразява увеличеното производство на електромобили в Европа, докато регионът държи курс към въглеродна неутралност. Съоръжението предлага възможност за подсигуряване на веригите на доставка във време на глобално търговско напрежение, включително по отношение на достъпа до редкоземните елементи в Китай.

„Това е най-важният проект за стратегически значими материали, който се реализира в Европа днес“, изтъква главният изпълнителен директор на Neo Рахим Сулеман преди откриването на фабриката.

Уязвимостите на Европа и света бяха разкрити по-рано тази година, когато Пекин ограничи през април износа на някои от своите редкоземни елементи в отговор на решението на американския президент Доналд Тръмп да увеличи митата върху вноса на китайски стоки.

Естонският завод на Neo произвежда неодимови магнити, един от продуктите, ограничени от Китай.

Магнитите преобразуват електричеството, съхранено в батерия, в движение, помагайки за въртенето на колелата на електрически превозни средства. Те се използват широко и при смартфоните и вятърните турбини.

Недостигът на редкоземни магнити, който задуши автомобилната индустрия по-рано тази година, принуди Ford Motor Co. да спре производството на Explorer в Чикаго за една седмица.

Neo — която развива дейност и в областта на химикалите и металите и разполага с 10 производствени съоръжения в световен мащаб, включително в САЩ и Китай — взе решение да построи фабриката в Естония в края на 2022 г., месеци след като инвазията на Русия в Украйна помрачи европейската икономика. Neo успя да завърши обекта навреме и в рамките на бюджета, посочва Сулеман.

Първоначално заводът ще произвежда 2000 тона магнити годишно, около една десета от търсенето в Европа. Фабриката ще се снабдява със суровини от Австралия.

Neo е подписала „множество“ договори в диапазона от 50 до 100 млн. долара, посочва Сулеман, добавяйки, че по-мащабните доставки ще започнат през 2026 г.

„Изискването от страна на клиентите е изключително високо“, каза Сулеман.

Германският доставчик на авточасти Schaeffler AG е сред клиентите на съоръжението.

Neo планира да утрои капацитета на завода след разширение, което може да започне през 2027 г. Това би задоволило нарастващото търсене, подхранвано от европейските производители на автомобили, които се електрифицират преди крайния срок през 2035 г., когато трябва да влезе в сила забраната на продажба на нови превозни средства с двигатели с вътрешно горене.

Въпреки че има признаци, че директивата на Европейския съюз (ЕС) може да бъде разхлабена – наскоро германският канцлер Фридрих Мерц подкрепи опитите на автопроизводителите в страната да смекчат правилата – посоката на движение към повече електрически превозни средства не се поставя под съмнение.

