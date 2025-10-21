Как Китай превзе глобалните вериги на доставки на редкоземни метали?

Когато Китай затегна ограниченията върху износа на редкоземни елементи по-рано този месец, изненадвайки Белия дом, това беше поредното напомняне за контрола на Пекин върху индустрия, жизненоважна за световната икономика, пише Wall Street Journal.

Господството на Китай в тази сфера се е градило десетилетия наред.

От 90-те години на миналия век Пекин използва агресивни тактики, за да изгради и поддържа контрол върху редкоземните метали, които са от съществено значение за производството на магнити, намиращи приложение в автомобилите, вятърните турбини, изтребителите и други продукти.

Пекин предостави финансова подкрепа на водещите компании в страната, насърчи ги да придобиват активи в чужбина и прие закони, забраняващи на чуждестранни компании да купуват мини с редкоземни минерали в Китай. В крайна сметка Пекин консолидира местната индустрия от стотици предприятия до няколко големи дружества, което му даде допълнителен лост за влияние върху цените.

Когато САЩ се опитаха да съживят своята индустрия преди няколко години, Китай наводни пазара с доставки, тласкайки към криза западните производители. Тъй като оценките на западните компании за редкоземни метали се сринаха поради ниските цени вследствие на нарастващото китайско производство, същите компании бяха принудени да забавят разширяването си и в някои случаи да продадат мините си на китайски играчи.

Методичният подход на Пекин за доминиране в индустрията – сега той произвежда около 90% от рафинираните редкоземни метали в света – отразява способността на Китай да използва държавния контрол върху икономиката, за да постигне цели, които често се изплъзват на САЩ, където политическите решения са по-непостоянни.

Това също така предполага, че новите усилия на САЩ за възраждане на местната индустрия за редкоземни елементи биха могли да се окажат трудни за поддържане. Вашингтон се е ангажирал да похарчи милиарди долари, инвестирайки в голям американски производител и изкупувайки неговата продукция, наред с други мерки. Но Китай вероятно ще направи всичко възможно, за да гарантира, че няма да загуби своето влияние върху редкоземните елементи.

По-рано този месец Пекин заяви, че ще изисква от компаниите, които произвеждат магнити в чужбина, използвайки китайски редкоземни материали, да търсят разрешение от страната преди да изнасят. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори на това, като заплаши с допълнително 100% мито върху китайски стоки, въпреки че по-късно заяви, че това би било неустойчиво.

Това напомня за друга конфронтация от април, когато Пекин прекрати доставките на редкоземни елементи за американските компании, което принуди автомобилните фабрики в САЩ временно да спрат работа.

Китайски политици защитиха ограниченията върху редкоземните метали като легитимни стъпки, насочени към предотвратяване на злоупотребата с тях. Те също така обвиниха САЩ, че използват агресивни тактики, за да навредят на китайската икономика, позовавайки се на контрола на Вашингтон върху износа на полупроводници.

