Китай защити ограниченията върху износа на редкоземни елементи като легитимни

Китай защити новите си мерки за контрол върху износа на редкоземни елементи като „легитимна“ мярка съгласно международното право и отхвърли обвиненията на САЩ за икономически натиск, след като Вашингтон обяви мащабни ответни мита и ограничения върху износа, предава CNBC.

Китайското министерство на търговията съобщи, че контролът, въведен на 9 октомври, е част от усилията на Пекин да подкрепи системата си за контрол върху износа и „да защити по-добре световния мир и регионална стабилност“ в условията на, по думите му, нестабилна глобална среда в областта на сигурността.

Мерките, които вече обхващат не само редкоземните елементи, а и свързаните с тях интелектуална собственост и технологии, бяха обявени само няколко седмици преди възможна среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.

„Тези мерки за контрол не представляват забрана за износ. Заявленията, които отговарят на изискванията, ще бъдат одобрявани“, заяви говорител на министерството на търговията. „Китай е направил пълна оценка на възможното въздействие на мерките върху веригата на доставки и е уверен, че то ще бъде много ограничено“, допълни говорителят.

Новите ограничения на Пекин изискват също чуждестранните компании да получат лиценз за износ на продукти, съдържащи повече от 0,1% редкоземни елементи от местен произход или произведени с помощта на китайски технологии за добив, рафиниране, производство на магнити или рециклиране. Заявленията за продукти, които могат да бъдат използвани за оръжия или други военни цели, ще бъдат отхвърлени.

Малко след като Пекин затегна контрола върху редкоземни елементи, Европейската търговска камара в Китай заяви, че има натрупани заявления за износни лицензи, които чакат одобрение, и допълни, че новите ограничения „допълнително усложняват глобалните вериги за доставки на редкоземни елементи“.

В отговор на действията на Пекин Тръмп обяви на 10 октомври нови мита от 100% върху вноса от Китай „над и отвъд всички мита, които те плащат в момента“, считано от 1 ноември. Тръмп каза още, че на същата дата САЩ ще наложат контрол върху износа на „всички критични софтуерни продукти“.

Фондовите пазари потънаха, след като той заяви в Truth Social, че „по никакъв начин не бива да се позволява на Китай да държи света „в плен“ с политиката си за редкоземните елементи. Това изтри пазарна стойност от 2 трлн. долара.

В неделя китайското министерство на търговията обвини САЩ в „двойни стандарти“, като посочи, че американският списък за налагане на контрол обхваща над 3000 стоки в сравнение с под 1000 в списъка на Китай.

Пекин съставлява около 70% от световните доставки и многократно е използвал критично необходими минерали като разменна монета в търговските преговори.

Напрежението се засилва

Няколко часа след затягането на контрола върху износа на редкоземни елементи Пекин обяви, че от 14 октомври ще започне да налага такси на американските кораби, които акостират в китайски пристанища, в отговор на новата такса, наложена от САЩ на китайските кораби, пристигащи в американски пристанища, която влиза в сила същия ден.

Според Центъра за стратегически и международни изследвания САЩ съставляват само 0,1% от световното корабостроене спрямо 53,3% за Китай.

Китайското министерство на търговията защити реципрочното си решение като „необходими пасивни защитни действия“. То добави, че действията на САЩ „сериозно подкопават атмосферата на икономическите и търговските преговори между двете страни“.

Високопоставени американски и китайски представители се срещнаха за търговски преговори в Женева през май – първите, откакто Тръмп започна глобална търговска война. Последвалата среща в Лондон през юни доведе до търговска „рамка“, а месец по-късно се състоя трети кръг от преговори на високо равнище, на който и двете страни отбелязаха напредък в преговорите.

Последните търговски срещи в Мадрид през септември доведоха до „основен консенсус по рамката“ за отказа от инвестиции в китайската компания TikTok преди изтичането на крайния срок за продажбата на бизнеса ѝ в САЩ или затваряне на приложението в страната.

На 19 септември Тръмп и Си проведоха телефонен разговор, но не финализираха споразумение за TikTok. След разговора Тръмп обяви, че със Си са се договорили да се срещнат в рамките на Азиатско-тихоокеанския форум за икономическо сътрудничество в последната седмица на октомври в Кьонджу, Южна Корея.

Докато Китай мълчи относно срещи в бъдеще, Тръмп заяви също, че ще посети Китай в началото на следващата година и че Си ще дойде в САЩ по-късно.

Но в петък той заплаши в публикацията си в социалната мрежа, че ще отмени предстоящата си среща със Си след новото затягане на ограниченията на Китай върху износа на редкоземни елементи.