Митото на Тръмп за Китай преобърна криптопазара и предизвика рекордни ликвидации

Трейдърите на крипто пазара са засегнати от рекордни ликвидации само дни след като биткойнът достигна нов исторически връх. Волатилността е предизвикана до голяма степен от последния кръг от мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Цените на криптовалутите се сринаха в петък, след като Тръмп заяви, че ще наложи допълнително 100% мито върху вноса от Китай и контрол върху износа на софтуер, съобщава Bloomberg.

Спадът се ускорява и от това, което компанията за проследяване на данни Coinglass определя като „най-голямото събитие за ликвидация в историята на криптовалутите“.

Въпреки че слабостта на пазара беше видима и преди петък, обявяването на новото мито за Китай предизвика спад от над 12% при биткойна. Най-големият токен, който по-рано тази седмица достигна исторически връх от над 125 хил. долара, се колебае под 113 хил. долара към петък вечерта в Ню Йорк.

През последните 24 часа залози на стойност над 19 млрд. долара са изтрити и над 1,6 млн. търговци са ликвидирани, според данни на Coinglass. Повече от 7 млрд. долара от тези позиции са продадени за по-малко от един час търговия в петък.

В публикация в X от Coinglass казват, че общата сума може да е много по-висока, като се има предвид, че борсите не е задължително да отчитат такива поръчки в реално време. Binance Holdings Ltd., най-голямата крипто борса в света, отчита само една поръчка за ликвидация в секунда, според публикацията.

„Фокусът сега се насочва към експозицията на контрагента и дали това предизвиква по-широко пазарно разпространение“, казва Брайън Стръгейтс, главен трейдър в Multicoin Capital. Той добавя, че някои оценки поставят общите ликвидации над 30 млрд. долара.

Изострянето на реториката между САЩ и Китай изпрати ударни вълни на пазарите, като срина акциите, петрола и криптовалутите. Същевременно това стимулира стремежа към възприеманата безопасност на държавните ценни книжа и златото.

Биткойн ускорява спада заради търговското напрежение. Графика: Bloomberg

Дейвид Джонг, главен изпълнителен директор на Tread.fi – платформа за алгоритмична търговия с криптовалути за институционални трейдъри, коментира, че пазарът преживява „събитие черен лебед“.

„Вероятно много институции не са очаквали това ниво на волатилност и много големи трейдъри, включително институционални, щяха да бъдат ликвидирани“, казва той.

Винсент Лиу, главен инвестиционен директор в Kronos Research, казва, че сривът е „предизвикан от опасенията за мита между САЩ и Китай, но подхранван от институционален свръхливъридж“. „Това подчертава макроикономическите връзки на криптовалутите“, посочва той.

Той предупреждава инвеститорите да очакват волатилност, но и да наблюдават за сигнали за възстановяване на пазарите.