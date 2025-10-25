ЕС готви план за намаляване на зависимостта си от китайските редкоземни метали

Европейският съюз разглежда всички възможности за намаляване на зависимостта си от китайските редкоземни елементи и материали за батерии, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на конференцията "Глобален диалог" в Берлин, цитирана от Ройтерс.

"През последните седмици и месеци Китай драстично затегна контрола върху износа на редкоземни елементи и материали за батерии, което представлява значителен риск", каза Фон дер Лайен, цитирана от БТА. Тя посочи, че в краткосрочен план Брюксел се фокусира върху намирането на решения чрез диалог с китайските партньори, но подчерта, че ЕС подготвя нов план за ограничаване на зависимостта си от китайски суровини от стратегическо значение.

По думите ѝ инициативата, наречена RESourceEU, ще бъде подобна на схемата REPowerEU, въведена след началото на войната в Украйна за намаляване на зависимостта от руските енергийни доставки. Новият план ще обхване съвместно закупуване, складиране и увеличаване на инвестициите в стратегически проекти за добив и преработка на критични суровини в рамките на Европейския съюз.

Фон дер Лайен уточни, че ЕС ще се стреми да ускори партньорствата за добив на суровини от решаващо значение със страни като Австралия, Канада, Чили, Гренландия, Казахстан, Узбекистан и Украйна. Планът предвижда и засилване на усилията за рециклиране на критични материали в продуктите, продавани в Европа.

"Целта е да се осигури достъп до алтернативни източници на критични суровини в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за нашите европейски индустрии", заяви тя.

На 9 октомври Китай наложи нови ограничения върху износа на редкоземни елементи и материали за батерии – мярка, която според западни анализатори представлява отговор на митата, въведени от Съединените щати.

Фон дер Лайен предупреди, че тези ограничения оказват силно въздействие и върху европейската икономика, особено върху стратегически сектори като автомобилостроенето, отбраната, космическата индустрия, производството на чипове с изкуствен интелект и центровете за данни.

"Ако вземете предвид, че над 90 процента от потреблението ни на редкоземни магнити идва от Китай, виждате рисковете за Европа и нейните ключови индустрии", посочи тя и допълни: "В краткосрочен план се съсредоточаваме върху намирането на решения с нашите китайски партньори, но сме готови да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да реагираме при необходимост".

(БТА)