Автомобилните компании се надпреварват да си осигурят редкоземни метали

Международните автомобилни производители се стремят да се снабдят с ключови редкоземни елементи преди влизането в сила на новите ограничения на Китай върху износа, като компаниите се опасяват, че това може да доведе до недостиг на части и преустановяване на работата в редица заводи, пише Ройтерс.

Редкоземните магнити захранват моторите в автомобилни части като странични огледала, високоговорители, маслени помпи, чистачки и сензори за теч на гориво. Те играят още по-важна роля в електрическите превозни средства.

И макар споразумението между САЩ и Китай да премахна заплаха за доставките, запасите бяха изчерпани от по-ранни подобни ограничения, като Пекин засили мерките при получаването на лицензи за износ.

Оттогава Китай драстично разшири ограниченията върху износа, като компаниите са изправени пред глобален недостиг.

Консултантската фирма AlixPartners изчислява, че Китай контролира до 70% от световния добив на редкоземни метали, 85% от капацитета за рафиниране и около 90% от производството на сплави и магнити от редкоземни метали.

Новият списък на Пекинн за контрол на износа включва елементи като итербий, холмий и европий, използвани и в производството на автомобили.

„Ситуацията е много напрегната“, признава Надин Райнер, главен изпълнителен директор на германския доставчик на метални прахове NMD, добавяйки, че клиентите искат да се снабдяват с редкоземни елементи отвсякъде, освен от Китай.

Райнер казва, че макар да има много редкоземни елементи в страни като Швеция, тези страни нямат мини или рафиниращ капацитет, за да ги направят използваеми. А по отношение на тежките редкоземни елементи Китай контролира 99,8% от световния рафиниращ капацитет.

„Почти всичко е разпродадено и имаме ограничени количества“, добавя Райнер.

Редкоземните елементи могат да бъдат извлечени и рециклирани от стари автомобили, но тази индустрия е в начален стадий на развитие.

Neutral, компания, подкрепяна от френската автомобилна група Renault, в момента рециклира редкоземни елементи от 400 хил. автомобила годишно във Франция и има договори с 15 марки само в Европа.

Но „предизвикателството е разширяването в мащаб на тези дейности“, посочва главният изпълнителен директор на Neutral Жан-Филип Баху.

Дори ако китайските доставчици успеят да изпълнят нови поръчки преди влизането в сила на мерките за контрол на износа от 8 ноември, пътуването по море до Европа може да отнеме 45 дни, а заплахата от затруднения с редкоземните елементи е сред редицата главоболия, пред които е изправена автомобилната индустрия.

Китай също така наложи ограничения при износа на литиево-йонни батерии и материали за батерии, което предизвика опасения относно доставките на части за електрически превозни средства.

А миналата седмица спор за интелектуална собственост между Китай и Нидерландия, включващ малко известния нидерландски производител на чипове Nexperia, предизвика опасения заради риск от затваряне на автомобилни фабрики, тъй като компанията доставя голямо количество чипове, автомобилни части и други компоненти.

Автомобилните производители са изправени пред предизвикателството на американските мита и се очаква да посочат подробно разходите в тази връзка в новите тримесечни отчети.

Но влиянието на Китай върху индустрията чрез контрола си върху редкоземните елементи е сред най-големите проблеми.

„Могат да ни спрат за два месеца, цялата автомобилна индустрия“, признава Райън Грим, вицепрезидент на бизнеса на Toyota Motor в Северна Америка, отговарящ за връзките с доставчиците.

Бруно Гаери, президент на Bosch за Франция, Бенелюкс, Западна и Южна Европа, заяви, че очаква автомобилната индустрия да се „презапаси с редкоземни елементи“ преди крайния срок.

Но представител на доставчик на магнити за Hyundai изтъква, че макар компанията да е натрупала запаси по-рано тази година, „голяма част вече е изчерпана“ и доставките са ограничени.

Някои китайски износители на редкоземни елементи получиха рязък прилив на поръчки от чуждестранни клиенти веднага след обявяването на новите мерки за контрол върху износа на 9 октомври.

Двигатели без редкоземни метали?

Автомобилните производители предприемат мерки за намаляване на зависимостта си от Китай.

Концерни като General Motors и големи доставчици на авточасти като ZF и BorgWarner разработват електрически двигатели с ниско до нулево съдържание на редкоземни елементи, докато BMW и Renault изграждат двигатели без редкоземни елементи.

Monumo използва изкуствен интелект и компютърна симулация, за да помогне на клиентите си да намалят съдържанието на редкоземни елементи в двигателите, които вече са в производство, което според главния изпълнителен директор на компанията Доминик Верджин е довело до средно намаляване на количеството от 24% сред клиентите.

Автомобилните производители също така настояват усилено за подобряване на двигателите без редкоземни елементи за следващото поколение електрически превозни средства.

Глобални запаси от редкоземни елементи. Китай е лидер с 4 млн. тона, или около половината от общите резерви. Източник: Ройтерс

И все пак повечето от тези двигатели са на години разстояние от мащабна търговска експлоатация, както и усилията за разработване на нови мини за редкоземни метали и рафинерии извън Китай.

Експерти казват, че правителството на САЩ приема заплахата много по-сериозно от Европа.

Анди Лейланд, съосновател на компанията SC Insights, заяви, че Пекин се е фокусирал върху това да изпревари другите по отношение на цените и ще продължи да го прави.

„Китайците винаги могат да подбият цените“, посочва той, имайки предвид усилията за разработване на двигатели без редкоземни елементи. Лейланд добавя, че автомобилните концерни, изправени пред по-евтини двигатели с редкоземни магнити, може да се затруднят да оправдаят по-скъпите компоненти.

„Така че това е наистина рискована инвестиция“, изтъква той.

Междувременно се очаква Китай да продължи да упражнява влияние върху доставките на редкоземни елементи.

„Това не е краят на контрола върху износа“, смята Ян Гийзе, старши мениджър в търговеца на редкоземни елементи Tradium.