Мерките на Китай върху редкоземните елементи хвърлят сянка върху японските автомобили

Японската автомобилна индустрия и секторът за електроника може да се сблъскат с рискове относно веригата на доставки, след като Китай включи редкоземните елементи в списъка с продукти, които подлежат на по-строги ограничения за износ. Това застрашава производството на островната страна, като същевременно създава възможности за диверсификация на източниците на доставки, смятат анализатори, цитирани от Bloomberg.

Токио протестира срещу решението на Китай да засили контрола върху износа на стоки, предназначени за Япония, които биха могли да имат военна употреба. Това потенциално би засегнало повече от 40% от доставките. Мярката на Пекин е поредната ескалация на дипломатическото напрежение между двете азиатски държави в спор, свързан с Тайван.

Включването на редкоземните елементи създава риск от широко въздействие върху автомобилната и електронната промишленост на Япония, изтъкват анализатори от UBS.

Тези елементи са основни компоненти на постоянните магнити и са незаменими в широк спектър от приложения, като Китай формира около 60% от световния добив и производство на редкоземни елементи и приблизително 90% от рафинирането им.

Япония намали зависимостта си от Китай по отношение на редкоземните елементи до 58% от 85% през 2009 г. Усилията включват добив близо до остров Минамитори, като за този месец е планиран старт на пробен проект между САЩ и Япония.

Според Филип Уул, ръководител на отдела за управление на портфолиото в Rayliant Global Advisors, спадът в цената на акциите на компании, чувствителни към редкоземните елементи, ще бъде краткосрочен.

„Независимо дали става въпрос за разпродажба на тайвански акции, тъй като Китай може да нахлуе там, или за разпродажба на японски акции, защото Китай се опитва да накаже японските политици за това, което възприема като намеса - това е възможност за покупка“, коментира Уул.

Това показва, че японските производители трябва допълнително да намалят зависимостта си от Китай във веригата на доставки на редкоземни елементи. Това представлява „дългосрочна бизнес възможност“ за производителите на тези суровини извън Китай, посочва Кохей Ониши, старши инвестиционен стратег в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley.

Въпреки че валутните пазари все още не са реагирали съществено на налагането на ограничения от страна на Китай върху износа за Япония, юанът и йената ще бъдат подложени на натиск, като по-нататъшната ескалация може да навреди на японската икономика и на нейната валута, изтъква Карол Конг, стратег в Commonwealth Bank of Australia.