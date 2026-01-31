Великобритания и Япония ще си сътрудничат при веригите на доставки на редкоземни метали

Британският премиер Киър Стармър и японският министър-председател Санае Такаичи проведоха среща в Токио, която ще бъде последвана от официална вечеря.

„Споделяме жизненоважни интереси и принципи, но повече от това споделяме амбицията за това партньорство, което може да донесе реални ползи и за двете нации“, посочи британският премиер.

Той добави, че отговорът на Великобритания и Япония на горещите международни въпроси трябва да бъде силен и ясен, добавяйки, че двете страни имат ясен интерес към свободна и предвидима търговия.

Стармър покани Такаичи в Чекърс, провинциално имение, което е официална резиденция на британските премиери, в която те приемат обичайно високопоставени гости.

Такаичи посочи, че по време на вечерята със Стармър двамата ще обсъдят „сътрудничеството за гарантиране, че Индо-Тихоокеанският регион остава свободен и отворен“. Ще бъде дискутирана и ситуацията в Украйна и тази в Близкия изток.

Японският лидер заяви, че би искала да работи в по-тясно сътрудничество със Стармър, за да се изгради нова ера в отношенията между Япония и Великобритания на фона на сложните кризи, пред които е изправена международната общност през XXI век.

Лидерите на Япония и Великобритания се съгласиха относно спешната необходимост техните страни и партньорите им със сходно мислене да си сътрудничат за укрепване на веригите за доставки на редкоземни минерали.

Японският премиер заяви, че двамата със Стармър са потвърдили, че двете държави ще продължат да насърчават сътрудничеството си в областта на киберсигурността и космоса.

Те също така потвърдиха, че техните правителства ще проведат разговори за сигурност във формат „две плюс две“ с участието на техните министри на външните работи и отбраната по-късно тази година, каза Такаичи.

„Ще издигнем сътрудничеството между Япония и Великобритания на ново ниво и ще го задълбочим допълнително“, подчерта японският лидер.

Преди еднодневното посещение в Япония Стармър се срещна в Пекин с китайския президент Си Дзинпин и двамата се ангажираха да търсят дългосрочно и стабилно стратегическо партньорство.

Япония и Великобритания, близки съюзници на САЩ и членове на Г-7, споделят опасения относно Китай, доминиращ производител на редкоземни елементи, които са от съществено значение за производството на авангардни продукти, докато своеволните търговски практики на Пекин често са критикувани като „икономическа принуда“, отбелязва Киодо.

Токио и Лондон задълбочават отбранителните си връзки през последните години предвид възхода на Китай и руската инвазия в Украйна, споделяйки мнението, че сигурността в Индо-тихоокеанския регион и в Евроатлантическия регион са неразделни.

Двете страни имат тристранен проект с Италия за съвместно разработване на изтребител от следващо поколение до 2035 г.

/БТА/