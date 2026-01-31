Партията на Стармър се насочва към важни избори с недостиг на средства

Британският премиер Киър Стармър предложи обезпокоително обяснение, когато попречи на кмета на Манчестър Анди Бърнам да се кандидатира за място в парламента: Лейбъристката партия не можеше да си позволи да влезе в надпреварата за негов заместник, пише Bloomberg.

Макар мнозина да смятат, че основната цел на Стармър е била да осуети възхода на популярен съперник, тревогата относно финансите на управляващата партия се трупа от месеци. Хазната на лейбъристите е изчерпана в навечерието на ключови местни избори - слабост, която може да се окаже също толкова вредна за шансовете на премиера да остане на поста, колкото и за овластяването на Бърнъм.

На фона на топящото одобрение в анкетите на фона на един раздробен политически пейзаж, подкрепата за лейбъристите от бизнес донори, членове и синдикати изведнъж намалява. Това оставя партията без средства, за да влезе смело в местните избори през май, от които Стармър се нуждае, за да възстанови влиянието си и да се справи с други потенциални претенденти.

„Ако партията е ограничена откъм ресурси, първото нещо, което ще се случи, са дигиталните разходи“, посочва Майкъл Харис, основател на агенцията за стратегически комуникации 89up и дарител на лейбъристите. „Ако лейбъристите нямат това, те ще отидат на тези избори без важнаподкрепа“.

Рискът за Стармър е, че Лейбъристката партия ще се представи толкова зле на местните избори, колкото и година по-рано, когато загуби почти две от всеки три места, които защитаваше. Членовете на неговата парламентарна груша, които се опасяват от подобен разгром на следващите парламентарни избори – най-късно през август 2029 г. – все повече търсят някой, който би могъл да замени премиера и да подобри шансовете за успех на партията.

Докато водещият в анкетите популистки лидер на Reform UK, Найджъл Фараж, обещава да похарчи големи средства за местните избори, финансовите затруднения на лейбъристите биха могли да предрешат съдбата им - и тази на Стармър.

Партията завърши 2024 г. само с 3,4 млн. паунда в баланса си, най-малкият размер на средствата ѝ от десетилетие.

Въпреки че това са последните публично достъпни отчети, по-нови данни за големи дарения показват, че потокът от приходи е спаднал от рекордните 40 млн. паунда за 2024 г. до едва 7,2 млн. паунда през първите три тримесечия на миналата година. Приходите от членство също са се свили след рязък спад на членовете до 250 000 души.

Доказателства, че финансовата криза продължава и отвъд последните отчети на Лейбъристката партия, могат да бъдат намерени в замразяването на наемането на персонал в партията. Служителите отчитат слабо или никакво увеличение на заплатите през последните две години.

След като застана на пътя на Бърнам, Стармър посочи финансовата тежест на борбата за нови избори за кмет. „Провеждането на кметски избори в Манчестър, когато не е необходимо, би отклонило ресурсите ни от изборите, които трябва да следим, за които трябва да се борим и да спечелим“, зави той.

Проблемите с финансирането със сигурност са често срещани за политическите партии в Обединеното кралство на този етап от изборния цикъл, тъй като както даренията, така и разходите са насочени към парламентарните избори.

Необичайното е, че управляваща партия отбелязва толкова рязък спад на популярността след победата си. Лейбъристката партия премина от осигуряване на убедително мнозинство през юли 2024 г. до това да се бори с консерваторите за второ място в анкетите след Reform UK, като Зелените и либералните демократи ги настигат.

Това превърна май в екзистенциално изпитание за лидерството на Стармър, като потенциалните му наследници са готови да наложат промяна на посоката и дори смяна на лидера.