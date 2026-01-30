Тръмп предупреди Лондон за връзките с Китай, докато Стармър хвалеше напредъка с Пекин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е опасно за Великобритания да влиза в бизнес отношения с Пекин, след като премиерът Киър Стармър похвали икономическите ползи от възстановяването на отношенията с Китай по време на посещение там в петък, предава Ройтерс.

Докато западните лидери са под натиск поради непредсказуемостта на Тръмп, Стармър е поредният ръководител, който пристигна в Китай.

По време на тричасови разговори с президента Си Дзинпин в четвъртък британският премиер призова за „по-засилени отношения“ с подобрен достъп до пазара, по-ниски мита и инвестиции и също така обсъди футбола и Шекспир.

Но във Вашингтон, в отговор на въпроси за по-близките отношения, Тръмп заяви: „Е, за тях е много опасно да го правят“. Той говори пред репортери преди премиерата на филма „Мелания“ в Кенеди център, без да добави повече подробности.

Тръмп, който планира да посети Китай през април, заплаши миналата седмица да наложи мита на Канада, след като премиерът Марк Карни постигна икономически споразумения с Пекин при неотдавнашно посещение.

Приблизително по време на изказването на Тръмп Стармър заяви на заседание на Британско-китайския бизнес форум в китайската столица, че „много топлите“ му срещи със Си са довели до „действителен напредък“.

Стармър изрази задоволство от споразуменията за безвизово пътуване и по-ниските мита върху уискито и ги нарече „наистина важен достъп, символични за това, което правим с отношенията си“.

„По този начин изграждаме взаимно доверие и уважение, които са много важни“, допълни британският премиер.

Преди да замине за финансовия център Шанхай, той се срещна с китайски бизнес лидери като Ив Тонюе, главен изпълнителен директор на автомобилната компания Chery, която планира да отвори научно-развоен център на звеното си за пътнически автомобили в английския град Ливърпул, съобщи представител на града по време на посещението на Стармър.

Не избираме между САЩ и Китай

Стармър, чието лявоцентристко лейбъристко правителство не успява да изпълни обещанието си за икономически растеж, превърна подобряването на отношенията с втората по големина икономика в света в приоритет.

Посещението му в Китай се случва на фона на заплахите на Тръмп за налагане на мита и обещанията да установи контрол върху Гренландия, автономна територия на Дания, което разтърси отношенията с дългогодишни съюзници на САЩ, включително Великобритания.

Тъй като страната му има дълга история на тясно сътрудничество със САЩ, Великобритания може да продължи да засилва икономическите отношения с Китай, без да гневи Тръмп, заяви Стармър пред репортери в самолета си на път за Китай.

„Отношенията ни със САЩ са едни от най-близките..., които имаме“, заяви той и изброи области като отбраната, сигурността, разузнаването и търговията.

Стармър заяви, че Великобритания не трябва да избира между по-близки отношения със САЩ или с Китай и посочи посещението на Тръмп във Великобритания през септември миналата година, когато бяха обявени американски инвестиции в страната в размер на 150 млрд. паунда.

Освен това Вашингтон е бил уведомен предварително за целите на Великобритания при посещението в Китай, съобщи представител на британското правителство, пожелал да остане анонимен поради чувствителността на въпроса.

Стармър, който обичайно избягва да критикува Тръмп, е по-склонен да предизвиква американския президент през последните седмици.

Той призова Тръмп да се извини за „откровено ужасните“ си изказвания миналата седмица, че някои войски на НАТО избягват бойните действия на фронта и заяви, че няма да се поддаде на исканията му за анексиране на Гренландия.

Труден износен пазар

Очаква се германският канцлер Фридрих Мерц да посети скоро Китай, а преди Карни на посещение там пристигна и френският президент Еманюел Макрон, когато Си го придружи в едно от редките си пътувания извън столицата.

Преди изказванията на Тръмп за по-близките отношения неговият министър на търговията Хауърд Лутник заяви, че е малко вероятно усилията на Стармър с Китай да се отплатят.

„Китайците са най-големите износители и са много, много трудни, когато се опитвате да изнасяте за тях. Затова пожелавам успех на британците, ако се опитват да изнасят за Китай..., едва ли ще успеят“, допълни той.

На въпрос дали Тръмп ще заплаши Великобритания с мита, както направи с Канада, Лутник отвърна: „Съмнявам се, освен ако британският премиер не се изправи срещу САЩ и не каже някои трудни неща“.