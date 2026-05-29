Тест за 3 трлн. долара: SpaceX, OpenAI и IPO вълната, която ще оцени AI бума

И преди е имало мегалиствания на Уолстрийт. Никога досега обаче не се е случвало нещо подобно на това, което е планирано за втората половина на 2026 г.

В рамките на един-единствен ден тази седмица двете ключови компании за настоящия технологичен цикъл решително се насочват към публичните пазари. SpaceX подаде проспект за най-голямото първично публично предлагане в историята.

Часове по-рано OpenAI сигнализира, че се готви да подаде поверителна заявка за борсов дебют. Има информация, че и Anthropic обмисля листване през октомври, пише Investing.com.

Заедно трите компании биха могли да донесат на инвеститорите около 3 трлн. долара нова пазарна капитализация в рамките на няколко месеца.

Това не е просто процес на първично публично предлагане (IPO). Това е стрес тест за оценките, за пасивния поток и за апетита на пазара за наратив, изграден върху бъдеща трансформация.

SpaceX: Катализатор в краткосрочен план с изключително висока цена

Листването на SpaceX вече не е слух. Компанията подаде публично заявление, потвърди плановете и определи график, т.е. обратното броене до IPO-то започна.

Очаква се роудшоуто да започне около 4 юни, с ценообразуване на 11 юни и търговия още на 12 юни на Nasdaq под борсов код SPCX.

Амбицията е сериозна – увеличение на капитала от приблизително 75 млрд. долара, а според някои публикации и 80 млрд. долара, при оценка в размер на 1,75 трлн. долара и сценарий за достигане на оценка и от 2 трлн. долара.

За да се разбере мащабът, ето го предишният бенчмарк: листването на Saudi Aramco през 2019 г., дълго време смятано за кулминацията на амбициите за първично публично предлагане, набра средства в размер на 25-35 млрд. долара.

SpaceX очаква да получи двойно повече и оценка, която би поставила компанията сред най-високо оценените в света, публични и частни.

Бизнесът, който стои зад това, е реален и точно това прави дебата за оценката интересен, а не абсурден. Starlink е сателитна широколентова мрежа, която генерира лъвския пай от приходите на групата, като сегментът за свързаност отчита първата си значима тримесечна печалба.

Като се добави доминиращата икономика на изстрелването на ракети за многократна употреба и дебелата книга с държавни договори, SpaceX през 2025 г. генерира приблизително 18,7 млрд. долара приходи, почти двойно повече спрямо 2023 г.

Това е легитимна компания, която се стреми към път до Луната, с осезаем напредък към мултипланетарни цели и сателитен широколентов достъп. Амбициите са за Марс, за синергии с изкуствения интелект, за ритъм на изстрелване, който все още трябва да се докаже.

Вълнението от страна на инвеститорите, особено дребните, е огромно предвид и фактора Илон Мъск. Все пак волатилността и рисковете могат да доведат до бурни колебания, след като наративът достигне дневна, къса продаваема цена. Забавянията на Starship и засилващата се конкуренция в сателитния широколентов достъп биха могли допълнително да усилят тези колебания.

Математиката също е отрезвяваща. Бичият сценарий изисква не само продължаващ растеж на Starlink, но и успешна монетизация на всичко, което Мъск е вложил в компанията, включително погълнатите от нея операции с изкуствен интелект. Освен това, инвеститорите трябва да продължат да плащат в бъдеще, а това, което трябва да се плати, все още е до голяма степен на „чертожната дъска“.

Управлението е другата червена лампа. Заявлението потвърждава структура с два класа акции, която оставя Мъск с приблизително 85% от гласовете. Останалите акционери купуват икономическа експозиция и почти нямат право на глас. Докладите също така предполагат необичайно нисък първоначален оборот, голямо разпределение на акции на дребни инвеститори и натиск за бързо включване в индекс. Това е комбинация, която концентрира волатилност.

