От Макрон до Моди: Правителствата разгъват червен килим за гигантите в изкуствения интелект

Страните полагат усилия да не изостанат в областта на изкуствения интелект, а френският президент Еманюел Макрон и индийският премиер Нарендра Моди водят лична кампания, за да спечелят симпатиите на главните изпълнителни директори на технологични компании, пише CNBC.

Двамата засилиха усилията си да привлекат лидерите на най-големите технологични компании в света тази година, като целта им е да си осигурят инвестиции и големи проекти за инфраструктура в областта на изкуствения интелект.

Те се отличават сред страните, които се надпреварват да строят необходимите центрове за данни и екосистеми за захранване на технологията, тъй като използват личните си връзки.

Френският президент прие ръководители в областта на изкуствения интелект на срещата на Г-7 през юни и лично убеди ръководителя на SoftBank Масайоши Сон да инвестира десетки милиарди долари в центрове за данни за изкуствен интелект в страната.

Моди се срещна с главния изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси миналия четвъртък и изрази задоволство от „рекордната инвестиция от 48 млрд. долара“ на американския технологичен гигант в страната, от които 21 млрд. долара ще бъдат в изкуствен интелект и облачна инфраструктура.

Миналата година Моди се срещна с президента и главен изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела, с главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай и с главния изпълнителен директор на Intel Лип-Бу Тан, като всички се ангажираха да помогнат за развиването на екосистемата за изкуствен интелест на Индия.

Макрон прие лидери в областта на изкуствения интелект

През май SoftBank обяви планове да изгради центрове за данни за изкуствен интелект с капацитет от 3,1 гигавата във Франция до 2031 г. като част от програма за 75 млрд. евро за разгръщане на центрове за данни за изкуствен интелект с капацитет от пет гигавата.

Макрон поискал среща със Сон от SoftBank, за да го убеди да се ангажира с проекта два месеца по-рано и двамата си разменяли съобщения, докато обсъждали подробностите, съобщи Сон в интервю за CNBC.

Макрон изтъкнал енергийния капацитет на Франция – страната получава голяма част от електроенергията си от ядрена енергия, и се ангажирал да осигури на SoftBank проекти за три вместо за два гигавата, каквато била първоначалната цифра, предложена от френския президент, допълни той.

„Неговият екип, екипът на правителството ни подкрепя много. Неговият и нашият екип работят много добре в сътрудничество“, заяви Сон.

По същото време Макрон се обърна към ръководители на технологични компании, за да участват в работен обяд със световни лидери, включително американския президент Доналд Тръмп, на конференцията на Г-7 през юни, на която Франция беше домакин.

В събитието взеха участие главни изпълнителни директори, сред които Сам Алтман от OpenAI, Дарио Амодей от Anthropic и Демис Хасабис от DeepMind на Google.

На събитието присъстваха и други ръководители в технологичния сектор, включително главният изпълнителен директор на базираната във Франция компания Mistral Артур Менш, главният изпълнителен директор на канадската Cohere Айдън Гомес, на италианската компания Domyn Улян Шарка, на британската стартираща компания в областта на изкуствения интелект Synthesia Виктор Рипарбели и на базираната в Германия Black Forest Labs Робин Ромбах.

Моди също прие американски технологични ръководители по-рано тази година на срещата на върха Global AI в Индия, което доведе до ангажименти за инвестиции за стотици милиарди долари в индийските усилия в областта на изкуствения интелект.

„Индия не вижда страх в изкуствения интелект. Индия вижда благоденствие в изкуствения интелект. Индия вижда бъдеще в изкуствения интелект“, каза Моди в речта си при откриването на срещата на върха през февруари, като призова глобалните технологични ръководители да „проектират и разработват в Индия“, за да доставят продуктите си на световния пазар.

Осигуряването на инвестиции партньорства за разработване на изкуствен интелект беше основен приоритет за Моди. Индия все още не произвежда модерни чипове в страната, нито разполага с основен модел от най-високо ниво, сравним с водещите американски или китайски модели, затова се възприема широко като изоставаща в надпреварата в областта на изкуствения интелект.

Премиерът насърчаваше световните технологични компании да инвестират в развиването на инфраструктура и чипове в областта на изкуствения интелект в страната.

Месеци преди срещата на върха Индия си осигури най-голямата инвестиция на Microsoft в Азия, за да помогне за изграждането на суверенните способности, необходими за бъдещето на Индия, ориентирано към изкуствения интелект, докато Google обяви инвестиция за 15 млрд. долара в Индия за изграждането на най-големия център за изкуствен интелект на компанията в света извън САЩ. За да насърчи хипермащабните компании да изграждат центрове за данни за изкуствен интелект в Индия, правителството на Моди им предложи дългосрочни данъчни облекчения.

То също така насърчава местните компани да разработват полупроводници в страната.

При посещението на Моди в Нидерландия през май нидерландската компания ASML съобщи, че ще достави съвременни литографски инструменти и решения за завода за 300-милиметрови проводници, който се изгражда от индийската компания Tata Electronics. Лип-Бу Тан от Intel, който се срещна с Моди миналия декември, също се записа като потенциален купувач на чипове, произведени от Tata Electronics.

Индия разчита силно на чуждестранни модели за изкуствен интелект и изчислителен хардуер, което прави амбициите ѝ в областта на изкуствения интелект уязвими от указанията за контрол върху износа на други страни.

Поскъпването на акциите на компаниите в областта на изкуствения интелект в световен мащаб напоследък напълно подмина Индия поради липсата на мащабни проекти в тази област, което прави очевидна и още по-важна спешната нужда на Моди да привлече капитал и технология.