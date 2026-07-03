Добивът на петрол в ОПЕК нараства през юни с увеличаването на потоците през Ормуз

Добивът на суров петрол от ОПЕК е нараснало миналия месец, тъй като страните членки от Персийския залив възстановиха износа през Ормузкия проток след мирното споразумение между САЩ и Иран, сочи допитване на Bloomberg.

Добивите от Организацията на страните износителни на петрол са нараснали с 2,34 млн. барела на ден до 18,75 млн. барела дневно, като ръстовете са движени от Кувейт, Саудитска Арабия и Иран, показва допитването. Въпреки възстановяването производството все още е значително под нивата преди войната.

Още преди мирното споразумение производителите от Персийския залив бяха намерили начини да промъкват товари през протока, който беше до голяма степен затворен в първите фази на конфликта. Сега, когато споразумението между САЩ и Иран позволява повече открито преминаване, доставките от Саудитска Арабия са достигнали 90% от обичайните нива, сочат данни от проследяването на танкерите.

Нарастването на предлагането, в момент когато търсенето от ключовия потребител Китай остава вяло, създава излишък в части от пазара, като изтри силния ръст на цените на суровия петрол по време на войната и повдига въпроса дали страните от ОПЕК ще трябва да се конкурират за клиенти. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент бяха на ниво от близо 72 долара за барел в петък.

Производството на групата за юни все още е 7,3 млн. барела дневно или с 28% под нивата през февруари след корекция с излизането на Обединените арабски емирства.

ОАЕ напусна ОПЕК през май, което им дава свобода да добиват петрол на воля, след като преминаването през протока се стабилизира напълно. Ирак също за кратко заплаши да напусне организацията, ако в крайна сметка не получи по-висока производствена квота.

Среща в неделя

Основните страни членки на по-широкия съюз ОПЕК+, който включва страни като Русия, трябва да проведат ежемесечна видеоконференция в неделя, за да обсъдят ограниченията на производството за предстоящия месец.

Тази подгрупа от седем страни обяви поредица от малки и символични увеличения на производството по време на войната с цел продължаване, макар и само теоретично, на процеса по възстановяване на производство, което беше спряно преди няколко години.

Двама делегати заявиха тази седмица, че очакват ново малко увеличение на квотите от 188 хил. барела дневно през август, предпоследната месечна фаза от този процес.

Допитването показва, че Кувейт е регистрирал най-големия ръст сред 11-те страни членки на ОПЕК миналия месец, като е увеличил производството си с 870 хил. барела дневно до 1,36 млн. на ден. Производството на страната беше намалено с 80% заради конфликта и все още остава значително под обичайните си нива.

Саудитска Арабия отчита следващия по големина ръст през юни, като е увеличила добива си с 550 хил. барела дневно до средно 7,2 млн. барела на ден. Тя е следвана от Иран, който е вдигнал производството с 510 хил. барела дневно до 2,85 млн. на ден и е натрупал значително предлагане на танкери в морето, тъй като има затруднения да намери купувачи.

В по-широкия алианс Русия е повишила износа си на суров петрол до рекордни нива след украинските удари срещу нейни рафинерии, като е възможно да е отклонила обеми, които не могат да бъдат рафинирани в страната.

Допитването на Bloomberg за производството се основава на данни от проследяването на корабите, информация от официални представители и данни на консултантски компании като Rapidan Energy Group, FGE NexantECA, Kpler и Rystad Energy.