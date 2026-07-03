SOFIX се повиши в петък, но на седмична база реализира спад

Четири от индексите на Българската фондова борса (БФБ) затвориха петъчната сесия с ръстове, като само индексът на 40-те най-ликвидни акции се понижи.

Основният индекс SOFIX добави 0,13% за деня до 1257,62 пункта. За седмицата обаче индексът реализира 0,41% спад.

Индексът BGBX40 се понижи с 0,19% в петък до 216,43 пункта, а за седмицата изтри 0,78%.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна с 0,14% в петък до 233,15 пункта, BGTR30 добави 0,34% до 1063,38 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX отчете ръст от 0,55% до 116,42 пункта.

Оборотът в сесията достигна 532,1 хил. евро. „Химимпорт“ е с най-голям оборот – близо 64 хил. евро. Следват акциите на „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с над 27,7 хил. евро, „Илевън Кепитъл“ с 13,85 хил. евро, „Холдинг Варна“ с близо 7,7 хил. евро и „Телематик Интерактив България“ с 6,5 хил. евро.

„Химимпорт“ е най-търгуваната акция в сесията с 50 сделки, следвана от ФНИБ с 25 и „Илевън Кепитъл“ със 17.

„Химимпорт“ е най-печелившата акция от SOFIX с ръст от 5,96%, следвана от „Илевън Кепитъл“ с 4,11% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 3,18%.

Три от акциите в индекса затвориха с понижения – „Шелли груп“ с 1,18%, „Софарма“ с 1,03% и „Адванс Терафонд“ с 0,75%.

„Петрол“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с 8,45% ръст, следвана от „Химимпорт“ и „Илевън Кепитъл“. „Елана Агрокредит“ е най-губещата акция със спад от 4,59%, следвана от „Чайкафарма“ с 4,44% и „Хидравлични елементи и системи“ с 3,73%.

От акциите в beamX тези на „ИмПулс Растеж“ се повишиха с 1,56%, на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ добавиха 0,93% и на „Дронамикс Кепитъл“ – 0,87%.