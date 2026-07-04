Местните банки ще дадат силен тласък на търговията с криптовалути в Германия

Очаква се пазарът на криптовалути в Германия да набере значителна инерция през следващите месеци, тъй като милиони хора скоро ще могат да търгуват с виртуални валути директно чрез местните си банки, без да се налага да използват специализирани платформи на трети страни, предава Bloomberg.

Както кооперативните, така и спестовните банки, които обикновено осъществяват основната си дейност с домакинства и фирми в местните си общности, са в процес на въвеждане на собствени услуги за търговия с криптовалути за частни клиенти.

С навлизането на двете големи банкови групи, които заедно имат десетки милиани клиенти, търговията с криптовалути „вече достига до по-широка аудитория“, казва Юлиан Шмайнг, партньор в ZEB, консултантска компания, специализирана във финансовия сектор. „Криптовалутите вече не са нишова тема“, допълва той.

Популяризирането на криптовалутите не беше неизбежно в Германия. Страната е известна с фискалната си консервативност, за което свидетелства дълговата ѝ спирачка, която не позволяваше на правителството да трупа големи дефицити, докато не беше смекчена миналата година. Повече хора живеят под наем, отколкото в собствени жилища, а до пандемията кредитните карти бяха гледани с подозрение в някои части на страната. За сметка на това криптовалутите са известни с нестабилността си, затова първоначално спестовните банки в страната не бяха готови да навлязат в тази област.

Само преди четири години банките отказваха да предоставят платформа за търговия с криптовалути на частни клиенти, като се позоваваха на „безброй рискове“. Но след това, поради нарастващото търсене от клиенти, промениха мнението си.

Някои от почти 650-те кооперативни банки в Германия вече предлагат криптоплатформа, разработена от DZ Bank, която улеснява търговията с биткайн, етериум, лайткон и кардано. За около 340-те спестовни банки в страната DekaBank разработва продукт, който трябва да бъде пуснат по-късно тази година и ще бъде въвеждан поетапно.

Във всеки случай всяка местна банка ще може да се включи в услугата. Първоначалният интерес изглежда силен. „Очакваме, че значителен трицифрен брой банки ще предлагат продукта в бъдеще“, казва Маркус Баренфангер, продуктов специалист в DZ Bank.

Макар че допитване на компанията за криптоинфраструктура Boerse Stuttgart Digital установи, че само една четвърт от респондентите в Германия казват, че са инвестирали в криптовалути спрямо 24% в Италия и 23% във Франция, това може да се промени с улесняването на търговията. Според същото допитване германците имат два пъти по-голямо доверие на основната си банка, отколкото на специализираните платформи за търговия с криптовалути, съответно около 38% и 19%.

Volksbank Raiffeisenbank Würzburg била сред първите кооперативни банки, които предложили търговия с криптовалути. Членът на съвета на директорите Клаус Редер заяви, че стотици клиенти използват новия продукт.

„Сега търговията се случва в позната среда. Това придава известна надеждност на услугата за търговия“, допълни той.

Дали регионалните банки в крайна сметка ще извлекат печалба от търговията с криптовалути предстои да се види. Според някои много по-важно е предлагането на услугата с цел задържане и привличане на клиенти.

„Ако местна банка не предлага търговия с криптовалути, тя губи значение в определени сегменти на пазара, например сред младите или технически грамотните клиенти“, казва Ралф Кьолбах, ръководител на кооперативната банка Westerwald Bank, която неотдавна започнала търговия с криптовалути.

Все повече млади хора търгуват. Графика: Bloomberg LP

Обратният завой на сектора предизвика критики от експерти в бранша. „Притеснително е, че вратите към криптопазара сега се отварят от спестовни и кооперативни банки“, казва Ко-Пиер Георг, преподавател във Frankfurt School of Finance & Management и допълва, че традиционните им клиенти „вероятно не осъзнават напълно рисковете, свързани с криптовалутите“.

Дори лобистката група на спестовните банки DSGV предупреди, че търговията с криптовалути е предназначена за самостоятелни инвеститори и я определи като „твърде спекулативна форма на инвестиране с риск от пълна загуба“.

Но за привържениците ѝ има елемант на FOMO (страх да не пропуснат нещо – бел. ред.), ако не се включат. „Очаквам криптовалутите да се превърнат в напълно обикновен клас активи наред с акциите, облигациите и инвестициите на частния пазар“, казва Редер, като уточнява, че тези активи не трябва да заменят традиционните.

Освен това Кьолбах не вижда значителни рискове за репутацията на кредитора си. „Животът и рисковете в него не могат да бъдат напълно застраховани. Нашите клиенти сами вземат решения за себе си“, допълва той.