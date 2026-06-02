Криптовалутите като хазартна зависимост – когато инвестирането излезе извън контрол

За все повече хора криптовалутите престават да бъдат инвестиция и се превръщат в зависимост – такава, която според експертите притежава почти всички характеристики на хазартното разстройство, но остава до голяма степен незабелязана, защото обществото често бърка натрапчивата търговия с амбиция, пише Euronews.

Пазарите на криптовалути работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, регулирани са сравнително слабо и са създадени така, че да поддържат ангажираността на потребителите. За уязвимите хора тази комбинация може да бъде опустошителна, а вредите често остават скрити зад същите социални награди, които правят работохолизма невидим.

Джейми Джайлс, директор „Клиентски услуги“ в Castle Craig – един от водещите центрове за лечение на зависимости в Шотландия – работи от години с пациенти, развили проблемна зависимост от криптовалутите. В интервю за Euronews той обяснява как изглежда това състояние, кои хора са най-застрашени и какво може да се направи.

Какво представлява зависимостта към криптовалутите?

„Определям проблемното инвестиране в криптовалути по поведението, а не по самия актив“, казва Джайлс. „Криптовалутите, подобно на алкохола, не са проблем сами по себе си. Много хора инвестират отговорно“.

Според него определящият фактор е загубата на контрол.

„Говорим за човек, който става обсебен от криптовалутите, непрекъснато увеличава участието си, опитва се да си върне загубите, неуспешно се опитва да намали активността си и продължава въпреки очевидните вреди за финансите, взаимоотношенията и благосъстоянието си“.

Проблемът не е една лоша инвестиция.

„Проблемът възниква, когато човек многократно се връща към екрана въпреки собствената си преценка, крие мащаба на търговията си, организира емоционалния си живот около цените на криптовалутите или става обсебен от възстановяването на печалби и загуби“.

Има ли научни доказателства?

Засега няма официална диагноза „зависимост от криптовалути“ в международните класификационни системи. Според Джайлс обаче липсата на официално наименование не означава, че проблемът не съществува.

„Съществува значителен обем изследвания, които показват силна връзка с хазартните разстройства“, посочва той.

Проучване сред над 4000 участници в САЩ е установило, че приблизително две трети от криптотърговците проявяват рисково или проблемно хазартно поведение.

Според него научният консенсус все още не е окончателен, но сигналите са достатъчно последователни. Когато проблемът се разглежда като поведенческа зависимост, подобна на хазартната, терапевтичните резултати са положителни.

Кой е най-застрашен?

„Обикновено това са по-млади мъже“, казва Джайлс.

Той описва типичен пациент като млад професионалист около 25-годишна възраст, който първоначално използва алкохол и кокаин, за да се справя със стреса на работното място, след което започва активно да търгува с криптовалути, за да компенсира финансовите последици от тези навици, но постепенно заменя една зависимост с друга.

Особената опасност на криптовалутите е, че зависимостта може да изглежда като продуктивност.

За разлика от алкохолната или наркотичната зависимост, които често водят до видими последствия, натрапчивата търговия лесно се възприема като проява на амбиция и дори се насърчава от обществото.

Психологическите последици

Връзката с психичното здраве е добре установена, подчертава Джайлс.

Тревожност, депресия, нарушения на съня и хроничен стрес са често срещани. В тежки случаи пациентите изпадат в остри психологически кризи, а след катастрофални финансови загуби не са рядкост и мислите за самоубийство.

Според него криптовалутите могат едновременно да бъдат причина и средство за справяне с психологически проблеми. Натрапчивата търговия и психическото страдание взаимно се засилват, а финансовият елемент прави щетите особено внезапни и тежки.

Регулаторната празнина

Джайлс прави директно сравнение с хазарта и предупреждава за пролука, която според него се използва активно.

След като от сезон 2026/27 логата на букмейкърски компании ще изчезнат от екипите на клубовете във Висшата лига на Англия, криптокомпаниите постепенно заемат тяхното място. По думите му около 70% от клубовете във Висшата лига вече имат партньорство с криптовалутна или търговска компания.

„Тези продукти се рекламират агресивно пред младите хора и използват същите техники, които правят рекламите на хазарта толкова спорни – известни личности, обещания за бързо забогатяване и страх да не изпуснеш възможността.“

Според него криптовалутите не бива тихомълком да заменят хазарта, докато се представят като нещо съвсем различно.

Британският финансов регулатор вече затяга контрола, премахвайки неразрешени криптореклами, ограничавайки маркетинга към младежи и въвеждайки лимити за депозити, подобни на тези в хазартната индустрия.

Какво да се направи?

„Осъзнаването на проблема вече е половината битка, защото зависимостта по същество се характеризира с отричане“, казва Джайлс.

След като този етап бъде преодолян, хората трябва да разберат, че не са сами и че не става дума за морален провал. Зависимостта е лечимо заболяване.

Към семействата той отправя също ясно послание: зависимостта към криптовалутите засяга цялото семейство и близките не бива да се чувстват виновни или отговорни за нея.

Състраданието е важно, но също така са важни и границите.

„Преди всичко трябва първо да се погрижите за себе си – поставете собствената си кислородна маска, преди да помагате на другите“, заключава Джайлс.

(БГНЕС)