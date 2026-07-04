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Руската армия твърди, че е превзела град Константиновка в Източна Украйна

Санкт Петербург беше подложен на голяма украинска атака с дронове

10:54 | 04.07.26 г. 16
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Руската армия съобщи, че силите ѝ са установили контрол над Константиновка в Източна Украйна, ключова точка, която Москва от дълго време се стремеше да завладее при настъплението си в Донецка област, предава Ройтерс.

Съобщението беше направено от генерал Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия, при посещението на президента Владимир Путин в командния пункт, наблюдаващ действията на руските сили в Украйна.

Но в събота Генералният щаб на украинската армия отрече твърдението на Русия.

В доклад пред Путин за хода на войната, която продължава пета година, Герасимов заяви, че южният отряд на въоръжените сили на Русия „провежда офанзивни операции за освобождаване“ на цялата Донецка област.

„Войските освободиха град Константиновка, един от основните отбранителни центрове на врага в укрепената зона Словянск-Краматорск-Константиновка“, допълни Герасимов.

В публикацията на министерството на отбраната в приложението „Телеграм“ бяха поместени снимки от завладяването на града, по думите на министерството, включително снимки на руски военнослужещи, които издигат национални знамена около разрушени сгради.

От известно време руската армия съобщава, че войските ѝ контролират части от Константиновка, един от няколкото града, смятани за мрежа от ключови укрепления в отбраната на региона от Украйна.

Междувременно властите във втория по големина град в Русия Санкт Петербург и околната Ленинградска област съобщиха в събота, че районът е бил подложен на голяма украинска атака с дронове през нощта, като пристанище на Балтийско море, откъдето се изнася петрол, е било поразено.

Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов заяви, че градът с 6 млн. души население е бил подложен на „мащабна“ атака с дронове. Той не съобщи подробности за конкретни мишени, но местната медия „Бумага“ информира за пожар на петролен терминал в града.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че дроновете са поразили пристанищния град Вистоск, на около 170 км северозападно от Санкт Петербург на брега на Финландския залив. През пристанището преминават петрол, зърно, въглища и втечнен природен газ.

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Дрозденко заяви, че 72 дрона са били свалени над Ленинградска област.

Украйна засили ударите срещу руска енергийна инфраструктура тази година, като причини недостиг на гориво в части от Русия.

Санкт Петербург, който се намира на около 900 км от контролирана от Укрйна територия, е атакуван понякога с дронове от Киев. Сред мишените бяха петролният терминал в града и закотвен военен кораб по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург през юни.

Над 10 души бяха убити при размяна на удари между Украйна и Русия вчера. Украинска атака с дрон причини смъртта на петима човека в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област, предаде ТАСС, като се позова на назначения от Москва регионален губернатор Евгений Балицки.

Той добави, че 18 души са били ранени при удара, нанесен според него умишлено на оживен пазар, пише БТА.

Четирима човека са били убити при руска въздушна атака в центъра на североизточния украински град Суми, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Олег Григоров.

В болница са настанени 20 пострадали, половината от които са в сериозно състояние.

Четирима души бяха убити при руска атака с дрон в Сумска област по-рано вчера.

Руски атаки срещу украинския град Запорожие причиниха смъртта на двама човека. Двадесет и един души са били ранени, предаде още Укринформ, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Иван Федоров. 

Новата вълна от смъртоносни атаки дойде след масираното руско въздушно нападение срещу украинската столица Киев в четвъртък рано сутринта, при което бяха убити най-малко 30 човека.

Русия и Украйна се атакуват с дронове и ракети всяка нощ, но тази размяна на удари се ожесточи още повече през последните дни.

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Последна актуализация: 11:03 | 04.07.26 г.
войната в Украйна Владимир Путин
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Коментари

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15
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FireT
преди 1 час
До: RoyBatty, я сега кажи колко пъти Гейрасимов докладва на жужето за превзети места, а реалността е друга. Покровск, Часов Яр, Купянскможеш ли да допълниш списъка
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14
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RoyBatty
преди 1 час
ген. Герасимов докладва на президента, че Константиневка и околността са превзети, НО "Генералният щаб на украинската армия отрече твърдението на Русия." ... Няма как котката на Шрьодингер да е жива в Русия и мъртва в Украйна :) .. някой Отново лъже! ... Някой живее в алтернативна реалност на златни тоалетни, Урсула и Кая Калас ликуващи от победата над "диктаторите" и "олигарсите" и комунистите и ... е време за събуждане!
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13
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FireT
преди 1 час
До: Alex Silver, айде бе- жени и юноши за мобилизация ли сега успя да ти измисли празната глава? Или и ти следиш канала на Тошко сВодката. Хаххахаха. Ама ти си ясен - изхождаш се и бегам, бате.
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12
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Alex Silver
преди 1 час
Зеля, който никога не лъже, ако не е понадрусан, откровеничи, че жертвите на укра са около 40 000. Само едно не е обяснимо - защо е този лов на хора по улиците и защо въвеждат мобилизация и на жени и юноши на 18 години, след като почти нямат загуби. А как укра се докара от 52 млн до 20 млн? Или рашата стана 60 млн? А бре?
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11
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гъбко
преди 1 час
До: vasp ... факт . никой не отрича . задава се . нефтените барони се въоръжават с частни армии . царят във Валдай вдига ограда 10 метра около имението , магистралите дето захождат към Валдай ги покриват с тунели със стоманени антидрон мрежи ... кръволокът вече не излиза от бункерите ... всички са в очакване на краят . едно е гарантирано , ще бъде епично и кръвопускащо , както само те си го могат .
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10
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гъбко
преди 2 часа
До: Aлexaндpo ... тоше , не било компютри , ами компоти , и не били изпратени ами върнати ... и ти така , не било пробив на фронта ами инфилтрация на микро мобилни единици, разбирай камикадзета дето се свират по мазите и тръбите ... и не било цял фронт ами общо за два месеца дето са снимани такива камикадзета ... :))) ... втората най-могъща в света прави това , което е правила векове наред , избива сваих , но няма страшно , рассийската жена ще народи нови за следващият цар , след масов запои !!
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9
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FireT
преди 2 часа
Друзя, оказва се, че превземането на Константиновка е поредния фейк на Герасимов. Също както и с Купянск преди месец. Ама защо Жужето им вярва? Дали филтрират информацията, стигаща до него?
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8
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Solar Power
преди 2 часа
До: aldy А петлера ако можеше да ги смота досега би го направил :)) уви не го прави защото не можит :) хихихихих
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7
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Solar Power
преди 2 часа
До: aldy Ако Украйна има 2.5 милиона убити това означава 2 неща. Първото е ,че русиа има поне 8 милиона убити ! Второто е,че сега Украйна се бие с бременни , деца и пенсионери. Малко разсъждался ?! Бефоур гаварит глупусти :)
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6
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Solar Power
преди 2 часа
До: doba Боли ме фара :) Целта е ясна пълен разпад на пиндирацията. Никой няма да даде бърза загуба на рашка ! Целта е пълно изтощение , разпад и подялба между ЕС и Китай. Освен това и свобода за над 20 народа под руско ИГО ! Иииии да ядрени сили са губили войни :) И САЩ и русия загубиха в Афганистан. Тук няма да е по различно ... Украйна ще получи 1 танк и ако много напредне в другия пакет ще бъде половин ... ако пък много губи ще получи 2 :) Напрягайте клетките сега .... всичко е бизнес !
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