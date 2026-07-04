Руската армия твърди, че е превзела град Константиновка в Източна Украйна

Руската армия съобщи, че силите ѝ са установили контрол над Константиновка в Източна Украйна, ключова точка, която Москва от дълго време се стремеше да завладее при настъплението си в Донецка област, предава Ройтерс.

Съобщението беше направено от генерал Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия, при посещението на президента Владимир Путин в командния пункт, наблюдаващ действията на руските сили в Украйна.

Но в събота Генералният щаб на украинската армия отрече твърдението на Русия.

В доклад пред Путин за хода на войната, която продължава пета година, Герасимов заяви, че южният отряд на въоръжените сили на Русия „провежда офанзивни операции за освобождаване“ на цялата Донецка област.

„Войските освободиха град Константиновка, един от основните отбранителни центрове на врага в укрепената зона Словянск-Краматорск-Константиновка“, допълни Герасимов.

В публикацията на министерството на отбраната в приложението „Телеграм“ бяха поместени снимки от завладяването на града, по думите на министерството, включително снимки на руски военнослужещи, които издигат национални знамена около разрушени сгради.

От известно време руската армия съобщава, че войските ѝ контролират части от Константиновка, един от няколкото града, смятани за мрежа от ключови укрепления в отбраната на региона от Украйна.

Междувременно властите във втория по големина град в Русия Санкт Петербург и околната Ленинградска област съобщиха в събота, че районът е бил подложен на голяма украинска атака с дронове през нощта, като пристанище на Балтийско море, откъдето се изнася петрол, е било поразено.

Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов заяви, че градът с 6 млн. души население е бил подложен на „мащабна“ атака с дронове. Той не съобщи подробности за конкретни мишени, но местната медия „Бумага“ информира за пожар на петролен терминал в града.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че дроновете са поразили пристанищния град Вистоск, на около 170 км северозападно от Санкт Петербург на брега на Финландския залив. През пристанището преминават петрол, зърно, въглища и втечнен природен газ.

Дрозденко заяви, че 72 дрона са били свалени над Ленинградска област.

Украйна засили ударите срещу руска енергийна инфраструктура тази година, като причини недостиг на гориво в части от Русия.

Санкт Петербург, който се намира на около 900 км от контролирана от Укрйна територия, е атакуван понякога с дронове от Киев. Сред мишените бяха петролният терминал в града и закотвен военен кораб по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург през юни.

Над 10 души бяха убити при размяна на удари между Украйна и Русия вчера. Украинска атака с дрон причини смъртта на петима човека в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област, предаде ТАСС, като се позова на назначения от Москва регионален губернатор Евгений Балицки.

Той добави, че 18 души са били ранени при удара, нанесен според него умишлено на оживен пазар, пише БТА.

Четирима човека са били убити при руска въздушна атака в центъра на североизточния украински град Суми, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Олег Григоров.

В болница са настанени 20 пострадали, половината от които са в сериозно състояние.

Четирима души бяха убити при руска атака с дрон в Сумска област по-рано вчера.

Руски атаки срещу украинския град Запорожие причиниха смъртта на двама човека. Двадесет и един души са били ранени, предаде още Укринформ, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Иван Федоров.

Новата вълна от смъртоносни атаки дойде след масираното руско въздушно нападение срещу украинската столица Киев в четвъртък рано сутринта, при което бяха убити най-малко 30 човека.

Русия и Украйна се атакуват с дронове и ракети всяка нощ, но тази размяна на удари се ожесточи още повече през последните дни.