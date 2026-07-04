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Nvidia подпомага растежа на изкуствения интелект с модел за споделяне на приходи

Целта на модела е да развие бизнеса сред изследователи и новосъздадени компании, които не разполагат с капитал за достъп до мащабни ресурси в областта на AI

11:34 | 04.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Nvidia се стреми да разшири достъпа до водещия си хардуер за изкуствен интелект (AI), като подкрепя доставчиците на облачни изчислителни услуги в областта на изкуствения интелект в замяна на дял от бъдещите им приходи, предава Bloomberg.

Компанията, която е в центъра на бума на изкуствения интелект, ще помогне за свързването на операторите на центрове за данни за изкуствен интелект и доставчиците на облачни услуги с разработчиците на изкуствен интелект, като опрости процеса за всяка от страните и създаде за себе си нов „постоянен поток от приходи, свързан с използването“, съобщи главният финансов директор на компанията Колет Крес в блог публикация в сряда.

Целта на новия модел за споделяне на приходите е да се развие бизнесът сред изследователи и новосъздадени компании, които не разполагат необходимия капитал за достъп до мащабни ресурси в областта на изкуствения интелект.

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Под марката на компанията DSX AI factories новосъздаден стартъп в областта на изкуствения интелект може да получи достъп до облачните изчислителни ресурси на доставчик като Firmus Technologies с по-голяма скорост и гъвкавост, отколкото би било възможно по друг начин, заяви Крес.

„За създателите на модели, доставчиците на услуги за извличане на заключения, платформите за агенти и компаниите, които разширяват използването на изкуствен интелект, това може да означава по-бърз достъп до ускорени изчислителни ресурси от типа full-stack, без да се налага да се чака изборът на място, осигуряването на електроенергия, строителството и пускането в експлоатация на хардуера“, написа тя.

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Последна актуализация: 11:34 | 04.07.26 г.
Nvidia изкуствен интелект
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