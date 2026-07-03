Ердоган показва на Европа защо НАТО се нуждае от отбранителните способности на Турция

Когато лидерите на НАТО пристигнат в огромния комплекс на Реджеп Тайип Ердоган в Анкара следващата седмица, се очаква турският президент да изтъкне колко жизненоважна е страната му за военния съюз в затруднено положение. Отделно събитие в града ще демонстрира това значение, пише Bloomberg.

Планирано е кортежите, пътуващи към двореца на Ердоган, да се разминат с военна техника пред изложбения център на турската столица. Вътре ще бъдат разположени щандове с боеприпаси и системи за електронна война, чиято цел е да подчертаят процъфтяващата турска индустрия за износ на оръжие на стойност 10 млрд. долара.

Междувременно, с влошаването на трансатлантическите отношения, Европа открива колко полезна може да бъде Турция.

Преди две години Ердоган беше черната овца в НАТО, възразявайки срещу членството на Швеция. Тази година неговият имидж на силен човек го прави домакин, който се ползва с уважението на американския държавен глава Доналд Тръмп, разкриват дипломати, запознати с подготовката на събитието.

Ердоган потенциално може да поддържа срещата на върха на НАТО в правилната посока в момент, когато повечето други европейски лидери си разменят словесни шамари с президента на САЩ. Освен това Турция се превърна в основен източник на оръжие, докато Европа се въоръжава в отговор на войната на Русия в Украйна и натиска на Тръмп.

Около 56% от продажбите на турско оръжие са насочени към САЩ, Европа и други западни съюзници през миналата година - драматичен обрат след десетилетия на търкания, датиращи от Кипърския конфликт през 70-те години на миналия век.

Чуждестранните продажби на турските отбранителни компании са нараснали четворно от 2020 г. насам, тъй като производителите се възползват от възможността да продават своята продукция в целия алианс, разчитайки на широка гама от съвместими системи - от дронове и военни кораби до тренировъчни реактивни самолети, бронирани машини и военна електроника.

„В исторически план стойността на Турция за НАТО се е възприемала като произтичаща главно от нейното стратегическо географско положение и размера на нейните военни сили“, коментира Йозгюр Унлухисарджикли, ръководител на Германския фонд „Маршал“ в Турция. „Все по-често обаче нейната отбранителна промишленост се превръща в също толкова важен актив“, добавя той.

В навечерието на срещата през 2024 г., Ердоган се противопоставяше на присъединяването на Швеция, настоявайки Стокхолм да направи повече, за да се справи с поддръжниците на забранените сепаратистки групировки, включително Кюрдската работническа партия (ПКК), която е определена за терористична организация от Европейския съюз (ЕС) и САЩ.

Сега 72-годишният президент ще заеме централно място на срещата, която ще се проведе на 7 и 8 юли, докато членовете на НАТО се опитват да заздравят отношенията си със САЩ и да увеличат допълнително разходите за отбрана. И той се стреми да се възползва от това.

Трябва да гарантираме, че споделянето на тежестта между съюзниците е балансирано и справедливо, като същевременно премахнем бариерите пред търговията с продукти от отбранителната промишленост. Ердоган

Срещата на върха ще се проведе в особено критичен момент. Тръмп продължава да сигнализира, че САЩ могат да се оттеглят от алианса, като коментарите му са подплатени от вече започналото отзоваване на американски войници от региона. Гневът му от липсата на подкрепа в неговата война срещу Иран заличи краткия момент на добра воля, който генералният секретар Марк Рюте осигури с миналогодишното споразумение, според което съюзниците на САЩ трябваше да осигурят огромно увеличение на бюджетите за отбрана.

По време на среща на 24 юни с генералния секретар на НАТО в Белия дом Тръмп заяви, че ще присъства на срещата на върха само от уважение към Ердоган, когото нарича „много добър приятел“.

„Ако не беше фактът, че се провеждаше в Турция от президента Ердоган, не мисля, че щях да отида там“, заяви Тръмп на 24 юни.

На миналогодишната среща Рюте убеди европейците да харчат повече за отбрана, като в замяна получи похвала и ангажимент към алианса от американския държавен лидер. За да спечели Тръмп тази година, НАТО отново планира кратка среща на върха, фокусирана върху това да му демонстрира готовност за повече инвестиции.