OpenAI е предложила на правителството на САЩ дял от 5% в компанията

OpenAI е предложила на правителството на САЩ да му предостави дял от 5% в компанията, съобщи Financial Times, цитиран от CNBC, тъй като стартъпът за изкуствен интелект се стреми да намали нарастващото политическо напрежение във Вашингтон.

Дял от 5% би бил равностаен на около 42,6 млрд. долара, след като лабораторията за изкуствен интелект набра рекордно финансиране през март при оценка от 852 млрд. долара.

Главният изпълнителен директор на компанията Сам Алтман заяви, че предоставянето на обществото на финансов интерес в компанията е най-добрият начин за споделяне на предимствата от изкуствения интелект, съобщи FT, като се позова на двама запознати с разговорите източници.

Алтман е заявил, че дял с подобен размер е в начален етап на обсъждане с администрацията на Тръмп като по-широко споразумение, въз основа на което Вашингтон ще притежава по 5% във всеки от водещите американски разработчици на изкуствен интелект чрез правителствен инструмент, се посочва в съобщението.

Предложеното споразумение предвижда други американски компании като Anthropic, Google и Meta да предоставят сходни дялове на правителството чрез държавен фонд, пише FT. Не е ясно дали тези компании ще се съгласят с предложението на OpenAI.

Администрацията на Тръмп и Anthropic не са обсъждали правителството да поеме дялове в компанията, каза запознат с въпроса източник в четвъртък.

Напрежението расте върху големите американски компании за изкуствен интелект, тъй като Вашингтон става все по-притеснен от уязвимостите в областта на киберсигурността, свързани с моделите им и нарастващата конкуренция от китайските модели с отворен код, които се оказват с почти същите възможности и са значително по-евтини от някои водещи американски модели.

Anthropic спря достъпа до най-напредналите си модели Mythos и Fable миналия месец, за да изпълни указ на правителството за контрол върху износа. Във вторник компанията зад платформата Claude AI заяви, че е получила разрешение да възстанови достъпа до моделите, след като предприела стъпки за решаване на притесненията на държавните ръководители за сигурността.

OpenAI направила предложението след повече от година на разговори за възможен дял на правителството в компанията, съобщи CNBC миналия месец, като Алтман представил за първи път идеята директно на администрацията на Тръмп в началото на 2025 г.

През април водещият производител на AI модели предложи създаването на „държавен фонд“, който да притежава активи за растеж в компании за изкуствен интелект и да предоставя икономическите ползи на обществото.

Администрацията на Тръмп вече е придобивала дялове в частни компании, като инвестира в Intel Corp, IBM и други компании за квантови изчисления и критични сурвини по време на втория мандат на президента.