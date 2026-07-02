Димитър Радев: Предложеният бюджет показва задълбочаване, а не обръщане на негативната тенденция

Макроикономическата прогноза, която публикувахме, сама по себе си не затруднява бюджетната политика – тя отразява една по-неблагоприятна външна среда, която в момента засяга почти всички европейски икономики, както и някои вътрешни дисбаланси, които вече съществуват. Този коментар направи управителят на Българската народна банка Димитър Радев в интервю за БТА.

„Що се отнася до публичните финанси, проблемът очевидно не започва с настоящия бюджет. Негативната тенденция се развива вече няколко години – бих казал още от периода след 2020 година – и е резултат от последователно натрупване при различни управления“, посочи той.

Гуверньорът на централната банка заяви, че независимо как оценяваме причините, в предложения бюджет за тази година не се наблюдава обръщане на тази тенденция. „Напротив – в сегашния си вид той по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието във фискалната политика“, предупреди Радев.

Според него при вече започнала процедура по свръхдефицит „подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест“.

Що се отнася за промяната в паричната политика на Европейската централна банка, обявена от президента ѝ Кристин Лагард на форума в Синтра, управителят на БНБ съобщи, че решенията ще се вземат според текущите данни и развитието на риска, а все по-малко – чрез предварително зададена траектория. Той подчерта, че в традиционните модели имат по-кратък хоризонт на надеждност в променената геополитическа среда.

„През последните години световната икономика стана значително по-трудна за прогнозиране. Геополитическите конфликти, търговските напрежения, енергийните шокове, промените във веригите на доставки – всичко това създава много повече несигурност, отколкото бяхме свикнали да виждаме преди“, аргументира се Радев.

Той заяви, че вече се виждат първите икономически ефекти от влизането на България в еврозоната. „Наблюдаваме засилен интерес от инвеститори, по-добри перспективи пред капиталовия пазар и като цяло по-добро позициониране на България от гледна точка на достъпа до финансиране“, посочи причините за положителната си оценка управителят на БНБ.

Той подчерта, че самото членство не генерира автоматично всички ползи. „Решаващо значение ще има националната политика – доколко ще успеем да подобрим инвестиционната среда и да стабилизираме публичните финанси“, заяви Радев.

По думите му преходът протича спокойно и много добре организирано в резултат от сериозната подготовка на централната банка и банковия сектор. Той обърна внимание и на факта, че банките продължават безплатния обмен и след 1 юли, и това, според него, показва, че процесът протича спокойно и с високо ниво на доверие.