Русия извършва системни атаки по бензиностанции в Украйна, отново масирано удари Киев*

Русия започна системни удари по бензиностанции на територията на Украйна, съобщи военният наблюдател Михаил Звинчук, бивш говорител на руското Министерство на отбраната и собственик на един от големите рускоезични канали в Telegram "Рибар" с над 1,55 млн. последователи. Той отбелязва, че най-масираните удари през последните седмици са насочени към бензиностанции в Сумска, Харковска и Днипропетровска област.

Руските анализатори отбелязват, че през юни са атакувани повече от 130 бензиностанции, както и че разрушаване на сградите, каквото се случва в повечето удари, не е достатъчно. Трябва да бъдат унищожавани подземните резервоари, съветва още Звинчук.

Други руски анализатори посочват, че целта на тази тактика е блокиране на доставките за украинската армия, както и че офанзивата трябва да бъде разширена и към големите градове в тила.

Русия нанесе нов въздушен удар по Киев

Украинският президент Володимир Зеленски прекъсна визитата си в Ирландия и съобщи по време на брифинга с ирландския премиер Микхол Мартин, че данни от службите сочат, че Русия ще извърши масирана атака по страната му. Той посочи още, че е опитвал контакти с Кремъл по официални и неофциални канали, с приближени до Путин хора, но те нямат ефект и Русия продължава своята агресия срещу Украйна, съседните си страни и цяла Европа.

След полунощ Русия действително изстреля множество балистични и крилати ракети, дронове, включително и реактивни, и вероятно и противокорабни ракети "Циркон" по Киев.

Руски наблюдатели обръщат внимание, че за пореден път украинските власти имат данни и предупреждават за началото на масиран удар, а също така и посочват, че още вечерта в украинската столица предвариелно бяха затворени бензиностанциите.

Снимка: ДСНС Украйна

Щетите от ударите се уточняват, но местните власти съобщават за множество попадения в жилищни сгради. Има данни за поражения по повече от 20 многоетажни блока в украинската столица, сред ранените са и парамедици, пострадали при втори удари, след като се отзовават на сигнали за ранени, отбелязват още от Киевската областна военна администрация.

Предишната масирана атака беше в нощта срещу 15 юни, малко преди срещата на Г-7 във френския курорт Евиан. Тогава два дрона "Геран" удариха покрива на Киевско-Печерската лавра.

През пролетта Русия извършваше масирани въздушни атаки по два пъти седмично, но в последните седмици периодът на "затишие" се удължава.

ВВС на Украйна да неутрализирали всички ракети "Калибър"

В поредната атака Русия изстреля към територията на Украйна 78 ракети и 496 дрона, сочи сводката на ВВС на Украйна. Сред тях са четири ракети "Циркон", както и 24 балистични ракети "Искандер - М", които Украйна трудно сваля заради недостига на ракети за системите Patriot. Според публикуваните данни украинските системи са успели да свалят само 4 балистични ракети "Исканедр - М", както и всички ракети "Калибър" (общо 8), 32 от 34 крилати ракети Х-101 и още четири авиационни ракети Х-59.

Унищожени са и 476 дрона, но ВВС посочва, че има директни попадения на 25 ракети и 12 дрона в 33 локации. Атаката е насочена основно към Киев, но има попадения и в Днипропетровска, Запорожка и Харковска област.

Украйна отново удари рафинерия на "Лукойл" в Кстово

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) показват снимки от нови атаки по рафинерията на "Лукойл" в Кстово (Нижнегородска област). Това е една от големите рафинерии в Русия с капацитет за преработката на 17 млн. тона петрол годишно. Има съобщения за нови удари по енергийни обекти и проблеми с електроснабдяването в Крим в ранните часове на 2 юни.

Казахстан дава хуманитарна помощ за Русия - 50 хил. тона бензин?

В последните месеци атаките на Украйна по руските рафинерии и логистични линии за доставки по южните части на фронтовата линия стават все по-ефективни. Доказателство за това е недостигът на горива, който вече е факт и в столицата Москва. По официални данни на Росстат бензинът е поскъпнал с 20% на годишна база.

Най-сериозно е положението в Крим, където цените официално са с повече от 30% нагоре, но също така и горивата се продават с купони, а зареждането на бензиностанциите не е ежедневно.

Заради недостига от 1 юли Русия започва внос на горива от Индия и Казахстан, съобщи Ройтерс. Четири източника на агенцията от петролните среди са категорични, че Казахстан ще предостави като "хуманитарна помощ", тоест безплатно, 50 хил. тона горива през юли и август.

От Министерстовото на енергетиката отбелязват, че доставките ще зависят от вътрешната обезпеченост на пазара на горива и не потвърждават информацията за помощ за Русия.

Анализатори пишат за опозиционното руско издание The Moscow Times, че атаките изваждат от строя петролния сектор - системата вече не работи предсказуемо, "на автопилот" - добив, преработка, реализация и износ.

Зеленски поиска санкции срещу компании в Европа, собственост на руски олигарси

За продължаване на икономическия натиск над Русия се обяви Володимир Зеленски по време на обръщението си към участниците в церемонията, с която Ирландия започна своето ротационно председателство на ЕС. Той посочи, че са необходими санкции за т.нар. "сенчест флот" и много други инструменти, на които Русия разчита, за да продължи войната.

"Това са и компании в европейските дъжрави, чиято единствена цел е да работят за Русия. За съжаление, в Европа все още работят компании, контролирани от Русия и поставените под санкции олигарси", каза той и добави, че е видно, че с увеличаване на икономическите трудности намаляват възможностите на Русия да воюва.

В Дъблин Зеленски коментира още, че руският президент Владимир Путин не дава никакви признаци, че иска да прекрати войната и допълни, че с него са говорили всички влиятелни световни лидери, включително и президентът на САЩ. "Въпреки това Путин иска да продължи да воюва", заяви още Зеленски.

Настъплението на Русия продължава да се забавя

През юни Русия е окупирала 30 кв. км площ и придвижването е средно с 1 кв. км на ден, сочат изчисленията на Института за изучаване на войната (ISW) на базата на геолокализирани данни за инфилтрация и контрол върху територията. Военните анализатори отбелязват съществено забавяне на придвижването на руската армия - през юни 2025 г. окупираните територии са над 481 кв. км, или с 16 кв. км дневно. Успехите са основно в населени места, където опитите за превземане продължават месеци и дори години.

Успешното направление за пролетно-лятната офанзива е Костянтинивското - има данни за пробиви и окупацията в 37% от територията на града и това са 77% от успехите на руснаците през пролетта и началото на лятото.

За периода януари - юни 2025 година Русия е окупирала 2190 кв. км, а за същия период на тази година - 622 кв. км. Съобщава се и за големи загуби на техника и жива сила.

Данните на ISW показват непрекъснато забавяне на темпото от ноември 2025 година насам, което позволи на Укрейна да възстанови позиции - в Купянск, в западните части на Запорожка и в Днипропетровска област.

Интензивността на бойните действия се запазва

Въпреки бавния напредък интензивността на бойните действия в последните 51 дни не намалява и регистрираните боеве надхвърлят 200 за денонощие. Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1589-ия ден от пълномащабната война (1 юли) показва 259 атаки спрямо 256 ден по-рано. Русия е извършила 78 въздушни удара с 240 управляеми авиационни бомби, както и 2900 артилерийски обстрела на позиции по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 9400 fpv-дрона.

Руски военни кореспонденти отбелязват украински контраатаки в Купянското направление през миналото денонощие, както и данни за проникване на малки руски щурмови групи в близкото населено място Купянск - Вузловий (на левия бряг на р. Оскил). Украинските ВСУ съобщават за една атака в Купянското направление. Относителното затишие в Краматорското направление също се запазва през последните седмици.

Руските кореспонденти съобщават още за ожесточени боеве към Лиман (11 по данни на ВСУ) и в рамките на Костянтинивка (20), както и в околностите на Добропиля, където наблюдателите отбелязват, че украинците имат задачата максимално дълго да удържат позициите.

Покровското направление остава най-горещата точка на бойните действия с регистрирани 33 бойни действия. ВСУ съобщава още и за 28 атаки в Словянското направление, както и 22 атаки в Хуляйполе.

Има ли Украйна балистична ракета?

Украйна унищожи един от мостовете по трасето между Донецк и Мариупол с един много мощен удар, пишат руските военни кореспонденти. Андрей Руденко, работещ за руския държавен медиен холдинг, част от който е "Россия 1", споделя снимка от място в личния си канал в Telegram и посочва, че вероятно е била използвана балистична ракета или дрон с мощен взрив.

Министерството на отбраната на Русия също съобщи за прихваната и унищожена "оперативно-тактическа ракета с голям обсег на действие", но без да дава повече подробности за мястото и вида на ракетата. Според руски наблюдатели има данни, че това се е случило в Московска област, където са се появили кадри от прехващане на ракета, движеща се на височината и по траекторията на балистичните ракети.

Украйна няма балистични ракети от своите съюзници, а според ръководителя на една от водещите военни компании - Fire Point, сега разработва своя балистична ракети и до есента предстоят тестове (в реални бойни условия).

В социалната мрежа Х ръководителя на FP Денис Штилерман също сподели снимка от разрушения мост в окупираните части на Украйна с коментар, че това е работа на три дрона FP-2. По данни на компанията бойната глава на тези дронове е 200 кг, а обхватът на действие - 370 км.

На въпрос от потребители дали все пак не става въпрос за балистичната ракета, която компанията разработва - FP-9, той отговаря кратко "Не".

* Информацията е допълнена с подробности за въздушните удари тази нощ