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Русия извършва системни атаки по бензиностанции в Украйна, отново масирано удари Киев*

Според публикация в Ройтерс Казахстан ще даде хуманитарна помощ на Русия под формата на 50 хил. тона бензин

08:42 | 02.07.26 г. 16
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Снимка: ДСНС, Киев
Снимка: ДСНС, Киев

Русия започна системни удари по бензиностанции на територията на Украйна, съобщи военният наблюдател Михаил Звинчук, бивш говорител на руското Министерство на отбраната и собственик на един от големите рускоезични канали в Telegram "Рибар" с над 1,55 млн. последователи. Той отбелязва, че най-масираните удари през последните седмици са насочени към бензиностанции в Сумска, Харковска и Днипропетровска област.

Руските анализатори отбелязват, че през юни са атакувани повече от 130 бензиностанции, както и че разрушаване на сградите, каквото се случва в повечето удари, не е достатъчно. Трябва да бъдат унищожавани подземните резервоари, съветва още Звинчук.

Други руски анализатори посочват, че целта на тази тактика е блокиране на доставките за украинската армия, както и че офанзивата трябва да бъде разширена и към големите градове в тила.

Русия нанесе нов въздушен удар по Киев

Украинският президент Володимир Зеленски прекъсна визитата си в Ирландия и съобщи по време на брифинга с ирландския премиер Микхол Мартин, че данни от службите сочат, че  Русия ще извърши масирана атака по страната му. Той посочи още, че е опитвал контакти с Кремъл по официални и неофциални канали, с приближени до Путин хора, но те нямат ефект и Русия продължава своята агресия срещу Украйна, съседните си страни и цяла Европа.

След полунощ Русия действително изстреля множество балистични и крилати ракети, дронове, включително и реактивни, и вероятно и противокорабни ракети "Циркон" по Киев.

Руски наблюдатели обръщат внимание, че за пореден път украинските власти имат данни и предупреждават за началото на масиран удар, а също така и посочват, че още вечерта в украинската столица предвариелно бяха затворени бензиностанциите.

Снимка: ДСНС Украйна Снимка: ДСНС Украйна

Щетите от ударите се уточняват, но местните власти съобщават за множество попадения в жилищни сгради. Има данни за поражения по повече от 20 многоетажни блока в украинската столица, сред ранените са и парамедици, пострадали при втори удари, след като се отзовават на сигнали за ранени, отбелязват още от Киевската областна военна администрация.

Предишната масирана атака беше в нощта срещу 15 юни, малко преди срещата на Г-7 във френския курорт Евиан. Тогава два дрона "Геран" удариха покрива на Киевско-Печерската лавра.

През пролетта Русия извършваше масирани въздушни атаки по два пъти седмично, но в последните седмици периодът на "затишие" се удължава.

ВВС на Украйна да неутрализирали всички ракети "Калибър"

В поредната атака Русия изстреля към територията на Украйна 78 ракети и 496 дрона, сочи сводката на ВВС на Украйна. Сред тях са четири ракети "Циркон", както и 24 балистични ракети "Искандер - М", които Украйна трудно сваля заради недостига на ракети за системите Patriot. Според публикуваните данни украинските системи са успели да свалят само 4 балистични ракети "Исканедр - М", както и всички ракети "Калибър" (общо 8), 32 от 34 крилати ракети Х-101 и още четири авиационни ракети Х-59. 

Унищожени са и 476 дрона, но ВВС посочва, че има директни попадения на 25 ракети и 12 дрона в 33 локации. Атаката е насочена основно към Киев, но има попадения и в Днипропетровска, Запорожка и Харковска област.

Украйна отново удари рафинерия на "Лукойл" в Кстово

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) показват снимки от нови атаки по рафинерията на "Лукойл" в Кстово (Нижнегородска област). Това е една от големите рафинерии в Русия с капацитет за преработката на 17 млн. тона петрол годишно. Има съобщения за нови удари по енергийни обекти и проблеми с електроснабдяването в Крим в ранните часове на 2 юни.

Казахстан дава хуманитарна помощ за Русия - 50 хил. тона бензин?

В последните месеци атаките на Украйна по руските рафинерии и логистични линии за доставки по южните части на фронтовата линия стават все по-ефективни. Доказателство за това е недостигът на горива, който вече е факт и в столицата Москва. По официални данни на Росстат бензинът е поскъпнал с 20% на годишна база.

Най-сериозно е положението в Крим, където цените официално са с повече от 30% нагоре, но също така и горивата се продават с купони, а зареждането на бензиностанциите не е ежедневно.

Заради недостига от 1 юли Русия започва внос на горива от Индия и Казахстан, съобщи Ройтерс. Четири източника на агенцията от петролните среди са категорични, че Казахстан ще предостави като "хуманитарна помощ", тоест безплатно, 50 хил. тона горива през юли и август.

От Министерстовото на енергетиката отбелязват, че доставките ще зависят от вътрешната обезпеченост на пазара на горива и не потвърждават информацията за помощ за Русия.

Анализатори пишат за опозиционното руско издание The Moscow Times, че атаките изваждат от строя петролния сектор - системата вече не работи предсказуемо, "на автопилот" - добив, преработка, реализация и износ.

Зеленски поиска санкции срещу компании в Европа, собственост на руски олигарси

За продължаване на икономическия натиск над Русия се обяви Володимир Зеленски по време на обръщението си към участниците в церемонията, с която Ирландия започна своето ротационно председателство на ЕС. Той посочи, че са необходими санкции за т.нар. "сенчест флот" и много други инструменти, на които Русия разчита, за да продължи войната.

"Това са и компании в европейските дъжрави, чиято единствена цел е да работят за Русия. За съжаление, в Европа все още работят компании, контролирани от Русия и поставените под санкции олигарси", каза той и добави, че е видно, че с увеличаване на икономическите трудности намаляват възможностите на Русия да воюва.

В Дъблин Зеленски коментира още, че руският президент Владимир Путин не дава никакви признаци, че иска да прекрати войната и допълни, че с него са говорили всички влиятелни световни лидери, включително и президентът на САЩ. "Въпреки това Путин иска да продължи да воюва", заяви още Зеленски.

Настъплението на Русия продължава да се забавя

През юни Русия е окупирала 30 кв. км площ и придвижването е средно с 1 кв. км на ден, сочат изчисленията на Института за изучаване на войната (ISW) на базата на геолокализирани данни за инфилтрация и контрол върху територията. Военните анализатори отбелязват съществено забавяне на придвижването на руската армия - през юни 2025 г. окупираните територии са над 481 кв. км, или с 16 кв. км дневно. Успехите са основно в населени места, където опитите за превземане продължават месеци и дори години.

Успешното направление за пролетно-лятната офанзива е Костянтинивското - има данни за пробиви и окупацията в 37% от територията на града и това са 77% от успехите на руснаците през пролетта и началото на лятото.

За периода януари - юни 2025 година Русия е окупирала 2190 кв. км, а за същия период на тази година - 622 кв. км. Съобщава се и за големи загуби на техника и жива сила.

Данните на ISW показват непрекъснато забавяне на темпото от ноември 2025 година насам, което позволи на Укрейна да  възстанови позиции - в Купянск, в западните части на Запорожка и в Днипропетровска област.

Интензивността на бойните действия се запазва

Въпреки бавния напредък интензивността на бойните действия в последните 51 дни не намалява и регистрираните боеве надхвърлят 200 за денонощие. Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1589-ия ден от пълномащабната война (1 юли) показва 259 атаки спрямо 256 ден по-рано. Русия е извършила 78 въздушни удара с 240 управляеми авиационни бомби, както и 2900 артилерийски обстрела на позиции по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 9400 fpv-дрона.

Руски военни кореспонденти отбелязват украински контраатаки в Купянското направление през миналото денонощие, както и данни за проникване на малки руски щурмови групи в близкото населено място Купянск - Вузловий (на левия бряг на р. Оскил). Украинските ВСУ съобщават за една атака в Купянското направление. Относителното затишие в Краматорското направление също се запазва през последните седмици.

Руските кореспонденти съобщават още за ожесточени боеве към Лиман (11 по данни на ВСУ) и в рамките на Костянтинивка (20), както и в околностите на Добропиля, където наблюдателите отбелязват, че украинците имат задачата максимално дълго да удържат позициите.

Покровското направление остава най-горещата точка на бойните действия с регистрирани 33 бойни действия. ВСУ съобщава още и за 28 атаки в Словянското направление, както и 22 атаки в Хуляйполе.

Има ли Украйна балистична ракета?

Украйна унищожи един от мостовете по трасето между Донецк и Мариупол с един много мощен удар, пишат руските военни кореспонденти. Андрей Руденко, работещ за руския държавен медиен холдинг, част от който е "Россия 1", споделя снимка от място в личния си канал в Telegram и посочва, че вероятно е била използвана балистична ракета или дрон с мощен взрив.

 

Министерството на отбраната на Русия също съобщи за прихваната и унищожена "оперативно-тактическа ракета с голям обсег на действие", но без да дава повече подробности за мястото и вида на ракетата. Според руски наблюдатели има данни, че това се е случило в Московска област, където са се появили кадри от прехващане на ракета, движеща се на височината и по траекторията на балистичните ракети.

Украйна няма балистични ракети от своите съюзници, а според ръководителя на една от водещите военни компании - Fire Point, сега разработва своя балистична ракети и до есента предстоят тестове (в реални бойни условия).

В социалната мрежа Х ръководителя на FP Денис Штилерман също сподели снимка от разрушения мост в окупираните части на Украйна с коментар, че това е работа на три дрона FP-2. По данни на компанията бойната глава на тези дронове е 200 кг, а обхватът на действие - 370 км.

На въпрос от потребители дали все пак не става въпрос за балистичната ракета, която компанията разработва - FP-9, той отговаря кратко "Не".

* Информацията е допълнена с подробности за въздушните удари тази нощ

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Последна актуализация: 10:16 | 02.07.26 г.
войната в Украйна ракетни обстрели дронове Володимир Зеленски рафинерии
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Коментари

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14
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Solar Power
преди 28 минути
До: Подобрител Е радвай се ,че Украйна не "подобрява" панелките в Болград примерно ... а може да го направи , но е лишено от всякакъв смисъл ....
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13
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Solar Power
преди 36 минути
До: 0pk Нали виждаш какво целят тези с твоето име за разлика от украинците :) Ноо толкова си може рашляка още нямат компютър или телефон ... със зор правят и тоалетна хартия .... за колите да не говорим .... скръъъббббб
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12
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FireT
преди 39 минути
До: Подобрител, капе ли ти мед, че са превзели 30 км за цял месец, а? Великата армия с пореден застой в тридневната операция. Охохохо
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11
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FireT
преди 40 минути
До: Подобрител, охооо поредния бияч на форума влиза остро. Чак мед му капело от сърцето, че opkите убили 11 цивилни граждани. Няма такиваОтрепки като вас. Ама щом на това се радвате пета година, значи критерия ви е мноооого нисък.
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10
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Подобрител
преди 45 минути
Охохохохох..... Мед ми капе на сърцето. 00сраинските блуклуци само от бой разбират. Путин май почва да вдява че ако не бие, ще го бият. Сваля ми дронове, кво ми сваляш дронове бе, заличи WCрайна от лицето на Земята и няма да има кой да стреля по тебе. А дрогираното зелено прасе де ли реве за мир, щото вече яко яде дървото. То не остана вече и кой да отвлича от улиците та да ги праща да мрът на фронта. Не им се мре на 00сраинците заради тоя блуклук.
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9
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FireT
преди 1 час
Руззия е превзела 30 кв км през юни!!! Хаххаха. Че то много бе. Колкото да погребат жертвите си през съшия месец
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8
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0pk
преди 1 час
До сега се радвахме как укротерористите бишкаха граждански обекти с любезно предоставените им от най-дефанзивния алианс в галактиката фърчила, а когато до коравите кратуни в кремъл достигна мисълта, че с наркоман-терористи не трябва да се преговаря, а да се действа както го прави Бени, изведнъж рашаните станаха най-варварската държава в света. :D
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7
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sssaaa
преди 1 час
Всички най-модерни ПВО системи на кой ли не са в Укронац, но защо не свалят балистичните ракети? Май са по безполезни от руското ПВО. Ракети нямали, а до миналата седмица тръбяха че са доставени 600 Ракети за Пейтетриът само, а за STAMP няма такива проблеми с ракетите. Сега последно кое ПВО е безполезно? Само расийското, нали така? Синхронизирайте се малко, моля. Как върви 40 дневната операция на комика, предател на собствения си народ, прибиращ насилствено новите си ходещи трупове по улиците.
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6
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Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
...и Тошко се зае с обичайното минусиране на коментарите на врага... :))
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5
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гъбко
преди 2 часа
Сиреч ... Първо имат с какво да закарат тактически експлозив на необходимото разстояние . Второ , имат необходимото оборудване за прецизно целеуказване - отклонение не повече от 2м от целта . Трето , имат вече необходимите бойни глави , щото за железобенни масивни конструкции се ползват специфични заряди , не се прави с всеки вид ... Хихи , голема украински таралеж си турнаха в шаяците рассияните .
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