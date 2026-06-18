Компаниите трябва да се подготвят за „икономиката на човешките умения“

Въпреки че изкуственият интелект променя начина, по който работим, иновациите ще се забавят без човешките качества и умения. Този извод прави ново проучване на International Workplace Group (IWG), което акцентира върху това защо човешките умения са толкова важни в ерата на изкуствения интелект. В него се посочва още, че успехът на компаниите вече зависи не само от внедряването на нови технологии, но и от развиването на човешките способности и създаването на условия хората и технологиите да работят като истински партньори.

Бъдещето принадлежи на компаниите, които интегрират изкуствения интелект, като същевременно целенасочено изграждат среда, в която човешките умения могат да се развиват. Успехът на бизнеса все повече зависи от способността на организациите да помагат на служителите си да работят в синхрон с технологиите, отчита проучването.

Мнозинството (90%) от HR лидерите смятат, че пренебрегването на човешките способности представлява риск за иновациите, което отразява появата на нова „икономика на човешките умения“, в която емпатията, преценката, креативността и лидерството са в основата на бизнес резултатите.

Тази тенденция се наблюдава и в България, където компаниите все по-често възприемат хибридни модели на работа и търсят гъвкави решения за работни пространства, които подкрепят сътрудничеството, продуктивността и благосъстоянието на служителите.

Изкуственият интелект вече е дълбоко интегриран в ежедневните работни процеси на организациите. Според проучването сред стотици HR експерти и специалисти по подбор на персонал 73% от хибридните екипи вече използват инструменти като ChatGPT, а 82% от организациите предлагат обучения, свързани с изкуствен интелект. Въпреки това HR лидерите смятат, че подготовката им трябва да се ускори, за да бъде в крак с промените, като по-малко от половината (45%) посочват, че успешно преодоляват недостига на умения, което показва, че значителен брой организации все още изостават в ефективното използване на изкуствения интелект.

Откроява се тенденцията, че макар поколението Z да има ясно предимство по отношение на технологичната грамотност, уменията сами по себе си вече не са достатъчни. Истинският отличителен фактор е грамотността по отношение на изкуствения интелект – способността той да бъде използван по смислен начин в ежедневната работа за повишаване на продуктивността и откриване на нови начини на мислене. Проучването на International Workplace Group показва, че почти две трети от по-младите служители вече помагат на по-възрастните си колеги да използват изкуствен интелект – от практическо обучение до внедряване на инструменти в ежедневните работни процеси.

На този фон се оформя нов модел на работа, при който изкуственият интелект поема техническите и повтарящите се задачи, а човешките способности определят влиянието, лидерството и дългосрочната стойност. HR лидерите са категорични в кои области хората остават незаменими - 65% смятат, че изкуственият интелект никога няма да възпроизведе човешката емпатия, 64% посочват, че той не може да се справя пълноценно със сложното вземане на решения, 53% смятат, че лидерството ще остане изцяло човешка способност.

В същото време границите продължават да се променят. Само 40% вярват, че креативността ще остане извън възможностите на изкуствения интелект, което показва продължаваща промяна в начина, по който организациите определят границата между човешките и машинните способности.

Дори с разширяването на автоматизацията, човешките умения се превръщат в най-устойчивия източник на конкурентно предимство. Макар че 40% смятат, че липсата на умения, свързани с изкуствен интелект или технологии, може да дисквалифицира кандидатите, две трети (66%) от специалистите почовешки ресурси вече посочват, че способността на кандидатите да демонстрират човешки умения е най-важният фактор при наемането на служители, изпреварвайки опита, техническите умения и образованието.

Тази промяна се отразява и в начина на оценяване на кандидатите: 45% от работодателите посочват, че търсят повече контекст около кариерните промени и прекъсвания, за да разберат по-добре цялостния професионален път и развитие на кандидата.

Хибридната работа се утвърждава като ключова среда за развиване на тези способности. Повече от половината (55%) от HR лидерите смятат, че хибридните работни места са сред най-ефективните условия за изграждане на емпатия, преценка и лидерски умения.