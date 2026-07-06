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България е сред страните в ЕС с най-силен ръст на индустриалните цени

Цените на промишлените производители са се повишили с 0,2% в еврозоната и в ЕС

13:38 | 06.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

България е сред държавите в Европейския съюз (ЕС) с най-рязък ръст на промишлените цени на годишна база. През май 2026 г. в сравнение със същия месец на миналата година те са нараснали с 19,3%, сочат публикувани в понеделник данни на Евростат.

Според предварителни оценки през май в сравнение с април цените на промишлените производители са се повишили с 0,2% както в еврозоната, така и в ЕС. През април те нараснаха с 0,7% във валутния съюз и с 0,8% в целия евроблок.

През май на годишна база цените на промишлените производители са се повишили с 5,9% в еврозоната и с 5,7% в ЕС.

Най-осезаемите месечни увеличения са отчетени в Кипър (3,6%), Ирландия (2,8%) и Нидерландия (1,9%). Най-големите спадове са отбелязани в Хърватия (2,1%), Унгария (1,3%) и Италия (0,5%).

Най-високите годишни увеличения са регистрирани в България, Румъния (13,5%) и Литва (12,3%), докато единственият спад беше отчетен в Люксембург - 3,2%.

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Последна актуализация: 13:38 | 06.07.26 г.
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