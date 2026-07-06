България е сред страните в ЕС с най-силен ръст на индустриалните цени

България е сред държавите в Европейския съюз (ЕС) с най-рязък ръст на промишлените цени на годишна база. През май 2026 г. в сравнение със същия месец на миналата година те са нараснали с 19,3%, сочат публикувани в понеделник данни на Евростат.

Според предварителни оценки през май в сравнение с април цените на промишлените производители са се повишили с 0,2% както в еврозоната, така и в ЕС. През април те нараснаха с 0,7% във валутния съюз и с 0,8% в целия евроблок.

През май на годишна база цените на промишлените производители са се повишили с 5,9% в еврозоната и с 5,7% в ЕС.

Най-осезаемите месечни увеличения са отчетени в Кипър (3,6%), Ирландия (2,8%) и Нидерландия (1,9%). Най-големите спадове са отбелязани в Хърватия (2,1%), Унгария (1,3%) и Италия (0,5%).

Най-високите годишни увеличения са регистрирани в България, Румъния (13,5%) и Литва (12,3%), докато единственият спад беше отчетен в Люксембург - 3,2%.