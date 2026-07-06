SOFIX се понижи с 0,2%, оборотът на БФБ достигна 994 хил. евро

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете спад от 0,23% в понеделник до 1254,69 пункта.

По-широкият измерител BGBX40 се понижи с 0,22%, а равнопретегленият BGTR30 заличи 0,18 на сто. Секторният BGREIT нарасна с 0,30%, а индексът на малките и средните предприятия beamX изтри 0,54 на сто.

Най-големи понижения на цените на акциите сред 15-те компании от състава на индекса записаха "Химимпорт" АД със спад от 5,62% до 0,47 евро, "Сирма груп холдинг" АД с 4,5% до 0,764 евро и "Българска фондова борса" АД с 3,9% до 6,9 евро.

Най-силни повишения сред компонентите на SOFIX отбелязаха "Уайзър Технолоджи" АД с ръст от 4,58% до 1,6 евро, "Централна кооперативна банка" АД с 3,07% до 1,68 евро и "Илевън Кепитъл" АД с 2,63% до 7,8 евро.

Оборотът на БФБ в понеделник достигна 994 хил. евро. Компаниите с най-голям оборот бяха "Еврохолд България" АД с 204 хил. евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 66 хил. евро, "Шелли груп" ЕД с 48 хил. евро, "Адванс Терафонд" АДСИЦ и "Сирма груп холдинг" АД с по 23 хил. евро.

Най-много сделки бяха сключени с акции на ФНИБ АДСИЦ – 41, "Сирма груп холдинг" АД – 25, "Шелли груп" ЕД – 22, "Химимпорт" АД – 19, и "Адванс Терафонд" АДСИЦ – 16.

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