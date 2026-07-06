"Булгаргаз" и Botas замразяват договора си за 15 месеца

"Булгаргаз" и турската компания Botas подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха от правителствената пресслужба.

Това стана след среща в Анкара днес между премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Двамата разговаряха преди срещата на върха на НАТО в турската столица.

България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано по време на срещата, и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия.

Споразумението с Botas бе подписано в началото на 2023 г. след среща именно между Румен Радев тогава в качеството му на президент и Реджеп Ердоган. Впоследствие условията по договора бяха определени като неизгодни за България заради високите такси за капацитет, които страната е длъжна да плаща.

Снимка: Правителствена пресслужба

Радев и Ердоган подчертаха значението на партньорството между България и Турция за гарантиране на стабилността в региона и за развитието на сигурни вериги на доставки в условия на множество кризи.

По време на разговора е отчетена позитивната тенденция на нарастване на двустранния стокообмен, който се равнява на 9 млрд. евро и са обсъдени нови потенциални проекти от взаимен интерес, съобщават още от правителствената пресслужба.

Радев открои стремежа на страната ни да привлече повече инвестиции от Турция с висока добавена стойност, а Ердоган призова ЕС ефективно да прилага споразумението за митнически съюз с Турция, което е в интерес и на двете страни.

Българският премиер изрази и признателността си на Ердоган за засиления граничен контрол от турска страна по общата граница, който има съществен принос за противодействието на нелегалната миграция и за приемането на България в Шенгенското пространство.

Снимка: Правителствена пресслужба

Румен Радев беше посрещнат на летището в Анкара от министъра на търговията Юмер Болат, с когото също проведе среща.