Европейските пазари са в отстъпление след достигането на нов рекорд

Общоевропейският индекс STOXX 600 се понижи с 0,35% в понеделник до 650,5 пункта при затварянето на борсовата сесия, след като по-рано през деня достигна рекордно високо ниво от 654,44 пункта, а през миналата седмица отбеляза най-силното си седмично представяне от средата на май, предаде Ройтерс.

Инвеститорите прибраха печалби след силния ръст, а оферта за придобиването на easyJet с цел свалянето на авиокомпанията от борсата на стойност 7,34 млрд. долара доведе до ръст на цената на книжата ѝ.

С понижения от 1,81% и 1,80% акциите на компаниите от сектора на комуналните услуги и на здравеопазването оказаха най-силен натиск върху общоевропейския индекс. Книжата в сектора на храните и напитките също отбелязаха спад от 1,67%.

Германският индекс DAX обаче се противопостави на общата слабост в региона и отбеляза леко повишение от 0,15% до рекордно високо ниво, като записа пета поредна сесия на ръст.

Промишлените поръчки в най-голямата икономика на еврозоната отбелязаха по-голям от очаквания ръст през май.

„Инвеститорите до голяма степен пренебрегнаха германските акции през второто тримесечие. Очакваме тенденцията да се обърне“, пишат в доклад анализатори на Deutsche Bank. „Германските компании със средна капитализация, особено тези, които се възползват от нарастващите разходи за инфраструктура, ще бъдат сред най-големите печеливши на пазарите“, прогнозират те.

Инвеститорите също така очакват сезона на отчетите, който може да даде нов импулс, ако резултатите се окажат по-силни от очакваното.

„Предстоящият сезон на отчетите ще бъде тест за темата за изкуствения интелект и вероятно ще определи представянето на пазара през следващите месеци“, коментира Мохит Кумар, икономист в Jefferies.