Рюте има трудната задача да балансира исканията на Тръмп и възможностите на НАТО

За непредубедените наблюдатели генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес (24 юни 2026 г.) ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп като част от подготовката за срещата на върха на алианса в Турция в средата на юли. Реално Рюте трябва да балансира между исканията на Вашингтон и възможностите, които имат останалите 31 съюзника в организацията, пише американското издание на Politico.

Рюте трябва да успокои гнева на Тръмп, че останалите страни от НАТО отказаха да се включат в операцията му в Близкия изток и, според коментар на Euronews, за това могат да му помогнат данните за увеличените разходи за отбрана, които ще направят държавите през следващите години. Това е точно отговор на призивите на Тръмп към Европа да направи повече за своята отбрана.

Тръмп продължава да критикува своите съюзници и да заплашва основната доктрина за обща отбрана на НАТО за страните, които отказаха призивите да се включат във войната в Иран. Euronews цитира поредния му коментар от Овалния кабинет, че САЩ са "похарчили всичките тези пари", а когато са поискали "помощ за дребни неща", членките на НАТО са казали "не". Във Вашингтон още са ядосани и на отказа на някои от европейските държави да не допускат военните самолети, участващи в операцията в Иран, в своето въздушно пространство и военни бази.

Според Politico Рюте и Тръмп имат добри работни отношения и генералният секретар на НАТО се стреми да ги запази. Той несполучливо определи Тръмп като "татко" на Европа, но пък това се хареса на американския президент. На миналата среща Рюте постигна невероятния успех да получи обещание за ръст на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 г. от останалите държави от съюза. От Хага всички си тръгнаха доволни и с обещания за повече разходи и повече покупки на американско оръжие.

Преди седмица Рюте отбеляза пред журналисти в Брюксел, че европейските съюзници и Канада действително са увеличили значително разходите - с 90 млрд. долара повече спрямо 2024 г. Изданието допълва, че със срещата по-късно днес Рюте ще иска да се увери, че няма да има изненади от Вашингтон при срещата след няколко седмици.

Според източници на американското издание на Politico основната тема в Белия дом днес ще бъде разширяването на производството на оръжия и подкрепата за Украйна. Един от козовете в ръкава на генералния секретар на НАТО, според дипломат, е коментарът, че САЩ ще имат икономическа полза да са останат активен член на алианса, защото другите държави купуват американско оръжие и боеприпаси и част от тях отиват за Украйна.

Според наблюдатели Рюте трябва да настоява пред Тръмп на срещата в Турция НАТО да излъчва "единство, никакви изненади и без публични раздори". Като цяло обаче това зависи от настроението на Тръмп и неговите съветници.