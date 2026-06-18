Берлин: Свиването на военната помощ на САЩ за Европа трябва да бъде съгласувана

Германският министър на отбраната Борис Писториус призова САЩ да координират по-добре плановете си за намаляване на военния капацитет в Европа, за да се предотврати излагането на континента на риск в случай на въоръжен конфликт, съобщава Bloomberg.

В централата на НАТО в Брюксел Писториус заяви, че винаги е имало вариант Вашингтон да измести приоритетите си към Индокитай и че европейските съюзници са готови да поемат повече отговорност за собственото си конвенционално възпиране и отбрана.

„Ключовият въпрос сега е пътната карта за синхронизиране на отделните стъпки“, заяви германският министър. „Решението кой какви задачи ще поеме от американците, ако се стигне до това, все още не е взето“, добавя той.

Писториус подчерта, че едно нещо е ясно – Европа трябва да координира тези отговорности със САЩ, да ги синхронизира, за да „предотвратим появата на опасни пропуски в способностите в Европа в конвенционалната област“.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да съкрати военните активи, които Пентагонът би изпратил за защита на европейския континент в случай на нападение, което повдига въпроси за това как НАТО би могъл да замести тези възможности.

Съкращенията могат да включват 30% намаление на наличните стратегически бомбардировачи, с които европейските държави не разполагат, пълна загуба на разузнавателни и атакуващи дронове, 50% спад на военноморските кораби и 33% намаление на изтребителите, посочва Bloomberg.

Писториус предупреди, че европейските съюзници се нуждаят от време, за да заменят определени способности.

Стремежът на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет съюзниците на Вашингтон да плащат повече за собствената си отбрана е част от по-широките усилия на администрацията на Тръмп да прехвърли разходите за защита на Европа и подкрепа на Украйна върху съюзниците от НАТО, като същевременно се стреми да подобри американската отбранителна индустриална база.

Като част от тези усилия европейците се споразумяха да платят сметката за доставките на американско оръжие и боеприпаси за Украйна.

Писториус заяви, че Германия ще участва в четвъртия пакет PURL, като плати 200 млн. долара за американски боеприпаси за противовъздушна отбрана за Украйна. Тя ще предостави и допълнителни 200 млн. долара за друга програма, която ще помогне на Украйна да закупи управляеми ракети за произведената в САЩ система за противовъздушна отбрана Patriot.