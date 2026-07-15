Европа може да не изпълни целите си за критични суровини

Има риск Европейският съюз да не постигне собствената си цел да стане по-независим по отношение на критичните суровини, сочи проучване на водещия германски институт ifo, цитирано от БТА.

На ЕС се падат над 5% от световното производство само на четири от 27-те изследвани критични суровини, а за девет от тях делът му е нулев.

„Европа би трябвало вече да е установила стабилни партньорства с богати на ресурси страни и систематично да е разработвала собствените си резерви, но засега има малко повече от заявени намерения и твърде много неясноти", коментира Изабела Гуревич, изследовател в ifo.

Зависимостта на ЕС от внос е много висока, особено в секторите на бъдещето. На Европа се налага да набавя от източници извън територията си почти всички основни, a в някои случаи и редки суровини за батерии, полупроводници, възобновяеми енергийни източници и отбрана.

Според Гуревич са необходими бързи действия, за да бъдат гарантирани доставки на разумни цени. „ЕС сега трябва да подсили партньорствата си с богати на ресурси страни чрез реални проекти и ангажименти за финансиране. Заявките вече не са достатъчни", пояснява тя.

Анализът отчита, че през следващите години в ЕС може да бъде изграден допълнителен капацитет за преработка на критични суровини, а в средносрочен план е възможно да започне и добив на част от тях в рамките на съюза.

Проучването установява наличието на неизползвани находища в Европа, но предупреждава, че разработването на нова мина отнема до 18 години.

Според ifo сериозен проблем остава липсата на достатъчно информация за икономическата целесъобразност на добива. Европейската база данни за геоложките суровини MIN4EU съдържа значителни пропуски, като за Германия подробна информация за находища и минни обекти е налична единствено за провинция Баден-Вюртемберг.