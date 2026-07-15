Ню Йорк стана първият американски щат с мораториум върху центровете за данни

Ню Йорк стана първият американски щат, който спря строителството на големи нови центрове за данни, като наложи едногодишен мораториум поради нарастващите притеснения, че съоръженията, подхранващи бума на изкуствения интелект, повишават цените на електрическата енергия, подлагат на натиск водоснабдяването и обременяват местните общности, пише Ройтерс.

Мораториумът поставя Ню Йорк в центъра на нарастващ дебат в страната за това как да се управлява необходимата инфраструктура за подкрепа на изкуствения интелект. Въпреки че технологичните компании се надпреварват да строят нови центрове за данни, конгресмените и регулаторите в десетки щати обмислят мерки за ограничаване на последиците от тях за електропреносните мрежи, сметките за комунални услуги и местните общности.

„Тъй като строителството на центрове за данни заплашва да повиши комуналните сметки, да намали природните ни ресурси и да създаде несигурност за нюйоркчани, моята отговорност е да предприема действия и да водя“, заяви губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл. Тя допълни, че ще се стреми също към приемането на закони, които отменят освобождаването на големите центрове за данни от данък върху продажбите.

Забраната за строителство ще се прилага за центрове за данни, които използват 50 мегавата или повече електроенергия, съобщиха представители на кабинета на губернатора.

По време на мораториума Службата за опазване на околната среда на щата няма да издава разрешителни по собствена преценка, които все още не се считат да завършени, съобщи кабинетът на губернатора.

Вместо това Хоукъл инструктира властите в щата да подготвят Обща оценка на въздействието върху околната среда, за да се гарантира, че новите центрове за данни, които влизат в експлоатация, отговарят на „последователни стандарти“, и че се преценяват възможните последици за околната среда от строителството и работата на центровете за данни в щата.

Забраната ще бъде отменена, след като щатът завърши стандартите, съобщиха от кабинета на Хоукъл.

Центровете за данни предизвикват критики

Миналия месец парламентът в Ню Йорк прие закон, който трябваше да наложи ограничения върху центровете за данни, но той все още не е стигнал до бюрото на Хоукъл за подпис. Законопроектът е насочен към центровете за данни, които потребяват над 20 мегавата електроенергия, и това му дава по-широк обхват от мораториума във вторник.

Представители на канцеларията на Хоукъл определиха законопроекта като сложен и добавиха, че „ще е нужно време за приемането му“ от парламента на щата.

Операторът на центрове за данни Digital Realty заяви пред Ройтерс, че ходът вероятно ще тласне инвестициите извън Ню Йорк: „Ангажирани сме да работим с местните власти по решения, които подкрепят отговорен растеж, но едногодишна пауза не е правилният подход“, допълни компанията.

Главният изпълнителен директор на NTT Global Data Centers Дъг Адамс заяви, че операторите трябва да обясняват по-добре въздействието на центровете за данни върху местната общност – от създаването на работни места и инвестиции в икономиката до използване на природните ресурси. „Засиленото наблюдение отразява желание за по-голямо разбиране как центровете за данни влияят на местните общности. Приветстваме този разговор“, отбеляза Адамс.

Разширяването на центровете за данни в САЩ увеличава търсенето на ток, и сметките за електричество, в големи части на страната, като предизвиква недоволството на местното население и на политиците.

Само една трета от американците одобряват бързото строителство на центрове за данни и повечето биха се противопоставили на изграждането им в собствената им общност, показа неотдавнашно допитване на Ройтерс и института Ipsos.

Парламентите на десетки щати въведоха законодателство за ограничаване на последиците от центровете за данни върху сметките за ток и околната среда. Ню Йорк е първият щат, който налага пълен мораториум.

Към май в списъка за свързване към електропреносната мрежа на щата са фигурирали над 12 гигавата много големи енергоемки потребители, включително центрове за данни, стана ясно от неотдавнашен доклад на независимия оператор на електроенергийната мрежа в Ню Йорк. Един гигават може да осигури електроенергия за около 750 хил. домакинства.

Ню Йорк е на осмо място по най-високи цени на дребно на тока за битови нужди в страната, сочат данни на Министерството на енергетиката на САЩ.

Макар че скъпите терени и ограниченото предлагане на електрическа енергия до голяма степен ограничиха интереса на центровете за данни в сравнение с щати като Тексас и Охайо, Ню Йорк привлече известен интерес от операторите на сървърни центрове.

В момента в щата има над 130 центъра за данни, спрямо над 600 във Вирджиния и около 500 в Тексас, според данни на Data Center Map.