Европа създава технологични дружества от световна класа

Автори на текста са Екатерина Захариева, европейски комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите, и Касим Кутай, главен изпълнителен директор на Novo Holdings.

На 4 март 2026 г. френската компания за квантови технологии Pasqal обяви намерението си да излезе на борсата Nasdaq след търговска сделка с Bleichroeder Acquisition Corp II (BBCQ), която се очаква да бъде финализирана до няколко седмици. Стартиращото предприятие, което сега се оценява на 2 млрд. щатски долара, е пример за световен технологичен шампион, създаден и развит изцяло в Европа – и това не е изолиран случай.

Само два месеца по-късно финландското дружество IQM подаде формуляр F-4 до Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ и от 2 юли вече се търгува публично на борсата. IQM е пример за водещата позиция на Европа в областта на квантовата наука.

Успехът и на двете дружества идва благодарение на успехите на европейската наука. Съосновател на Pasqal е отличеният с Нобелова награда квантов физик Ален Аспект. Д-р Ян Гьоц основава IQM през 2018 г., като разви своите научни разработки от Университета Аалто във Финландия.

В началото на своя бизнес път и двете дружества бяха подкрепени от водещия фонд на Европейския съюз за стартиращи предприятия – Европейския съвет по иновациите.

Потенциалът на континента ни е безспорен: според Atomico през 2025 г. в Европа са създадени рекордните 27 хил. нови технологични дружества.

Инвестициите в рисков капитал се увеличиха десетократно през последното десетилетие, като възвръщаемостта им надхвърли тази в САЩ. Рязкото увеличаване на европейските разходи за отбрана също стимулира новаторските стартиращи предприятия, разработващи технологии както с военно, така и с гражданско приложение.

Растежът и разрастването на иновативни компании все още са изпълнени с предизвикателства. В доклада на Марио Драги от 2024 г. проблемът е обяснен ясно: Европа няма проблем с иновациите – тя има проблем с развиването им.

Набирането на капитали от над 200 или 300 млн евро в Европа – суми, от които се нуждаят тези дружества, за да растат, продължава да бъде трудна задача. Въпреки че Европа разполага с най-големия пазар в света, нейните капиталови пазари остават разпокъсани. Склонността към поемане на риск е ниска, а институционалните инвеститори като пенсионните фондове и застрахователните дружества се колебаят да насочват значителни средства към иновации. Много новатори просто не могат да намерят дългосрочни, търпеливи и ангажирани инвеститори с капитала, нужен за голямата им амбиция в областта на дълбоките технологии.

Европа не може да си позволи да се превърне в инкубатор за растеж на други региони. Това е въпрос както на суверенитет, така и на конкурентоспособност.

Ето защо Европейската комисия обедини усилията си с частни инвеститори, за да създаде най-големия досега подкрепян от ЕС инструмент за финансиране на растежа: Scaleup Europe Fund (SEF) - Фонда за разрастване в Европа.

SEF ще финансира инвестиционни рундове на средна стойност над 100 млн. евро на дружество, с капацитет за разгръщане на 5 млрд. евро и с амбицията в крайна сметка да се превърне във фонд на стойност 20 милиарда евро. Фондът ще се съсредоточи стратегически върху области от решаващо значение за бъдещата икономика като квантовите и зелените технологии, изкуствения интелект, енергията от термоядрен синтез, технологиите с двойна употреба и биологичните науки.

SEF е конкурентен, пазарно ориентиран фонд, управляван от EQT – независим мениджър с дългогодишни постижения в изграждането на световни лидери. Подкрепя го група европейски институционални инвеститори, включително имена като Novo Holdings, Santander, San Paolo/Intesa, Caixa, Allianz и APG. Амбицията на фонда е да генерира отлична възвръщаемост.

Наред с него Европейската комисия предложи нова правна форма на търговско дружество - EU Inc., която регистрирана веднъж, ще може да оперира във всички държави членки. Създаването на този вид нова компания ще е изцяло по цифров път в рамките на 48 часа и на цена под 100 евро.

Сега целта е ясна: трябва да гарантираме, че следващото поколение европейски новатори може да се разрасне в световен мащаб, от дома си, като допринася за европейската производителност, работни места, данъчни приходи и конкурентоспособност.