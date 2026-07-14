САЩ нанесоха нови удари на Иран, Тръмп обмисля нападение срещу ядрен обект

САЩ извършиха удари срещу Иран за трета поредна нощ след съобщенията на президента Доналд Тръмп за вълна от атаки в продължение на много дни и новата блокада на иранската търговия в Ормузкия проток, пише Wall Street Journal.

Централното командване на американската армия съобщи, че новите удари са започнали в 4:45 ч. източно време и са продължили „да налагат тежка цена на иранските сили и да отслабват способността им да атакуват невинни цивилни и търговското корабоплаване в Ормузкия проток“.

Тръмп заяви пред радиоводещия Хю Хюит, че САЩ ще ударят Иран „много тежко“ в понеделник и вторник „и те не могат да направят нищо по въпроса“. Тръмп, който говори малко след началото на атаките в понеделник, обяви също, че САЩ ще нанесат удари срещу планината Пикакс, укрепен подземен ядрен обект, който не беше атакуван от началото на войната на 28 февруари.

Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщи в публикация в Х в понеделник, че два танкера на ОАЕ са били поразени от две ирански крилати ракети в Ормузкия проток в териториалните води на Оман. Един член на екипажа е бил убит, а осем други са пострадали при атаките, уточни министерството.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи в изявление, че двата петролни танкера не са се съобразили с многократните предупреждения, затова са били атакувани и обезвредени. „Сътрудничеството с агресивния враг... ще доведе само до съжаление, щети и забавяне на повторното отваряне на Ормузкия проток, както и до създаване на енергийна криза в света“, се допълва в изявлението.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн издаде редица предупреждения към местните жители да потърсят безопасност, без да посочва причината за предупрежденията. Иран заяви, че е поразил редица цели в Бахрейн.

Междувременно Централното командване на американската армия съобщи, че американските сили са нанесли удари срещу военни мишени в Иран до завършването на петчасовата вълна от удари.

По-рано Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че споразумение с Иран все още е възможно, но подчерта, че САЩ в крайна сметка ще контролират „целия“ проток.

„Искам да ни възстановят разходи, защото защитаваме много богата част от света. Харчим пари и направихме така, че да ни възстановят разходите за защитата“, каза още американският президент.

Американски официални представители заявиха, че атаките са наказали Техеран за нападенията срещу кораби в протока и са оказали натиск върху режима да се върне на масата за преговори. Малцина смятат, че Тръмп иска връщане към пълномащабна война, посочиха представителите, въпреки че той е получил информация какво би означавало връщане към такова ниво на военни действия, съобщи преди време Wall Street Journal.

В понеделник Белият дом изпрати писмо до Конгреса с дата 10 юли, в което посочва, че е възобновил военните действия срещу Иран на 7 юли, като е рестартирал 60-дневния период, в който САЩ могат да влязат във война с Иран без одобрението на конгресмените.

Цената на петрола сорт Брент премина прага от 85 долара за барел за първи път от един месец насам след последните ходове на Тръмп. Това е най-големият му ръст от май 2020 г. насам.

Намерението на САЩ да въведат такса от 20% за преминаване на корабите през Ормузкия проток ще прибави около 32 млн. долара към разходите на натоварен до краен предел много голям танкер за суров петрол при сегашните цени на петрола, което далеч надхвърля таксата от около 2 млн. долара на Иран, съобщават запознати с въпроса източници, цитирани от Bloomberg.

Страни и промишлени отрасли, които разчитат на доставките на петрол през Ормузкия проток, настояват той да остане безплатен за използване. Американски официални представители, включително държавният секретар Марко Рубио и Тръмп, заявиха преди време, че протокът трябва да остане отворен за всички.

Предложението на американския президент ще бъде трудно за прилагане и може да предизвика остра реакция от промишлени отрасли в САЩ и от съюзниците, а в същото време противоречи на международното право, ако бъде приложено широко отвъд ескортираните кораби.

Съгласно международното право корабите обикновено имат гарантирано право на преминаване през водни пътища, използвани за международно корабоплаване, и крайбрежните държави не могат да таксуват корабите за тази възможност. Но са допустими такси за някои „конкретни услуги“, предоставяни на отделни кораби.

Международната морска организация потвърди, че „остава твърдо срещу налагането на такси за преминаване през протоци, използвани за международно корабоплаване“.

През последните седмици американските сили ескортираха танкери и търговски кораби по южния маршрут по-далеч от бреговете на Иран. Анализатори заявиха, че запазването на траен контрол над протока ще изисква много по-голяма военна операция, която може да включва и сухопътни войски, но Тръмп не е склонен на такава стъпка.