Volkswagen следва траектория на разруха

Volkswagen, най-големият европейски производител на автомобили по пазарен дял и доскоро символ на индустриалната сила на Германия, обяви действия, необходими за спасяването на компанията.

Базираният във Волфсбург концерн ще намали наполовина броя на моделите от своята продуктова гама и, ако успее да осигури съгласието на синдикатите, ще съкрати 100 хил. работни места. И все пак, това със сигурност е твърде малко и твърде закъсняло решение, пише Telegraph.

Единственият спасителен план, който си струва да се обмисли, е разделянето на бизнеса на Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda и оставянето на всяка от тези марки да потъне или да просперира. Всеки друг план поставя цялата група на пътя към пълна разруха.

Volkswagen се намира в упадък от години, като истинската криза едва сега започва да изплува на повърхността.

След напрегнато заседание на надзорния съвет миналата седмица, на което синдикатите отказаха да се съгласят с големите съкращения на работни места, главният изпълнителен директор Оливер Блуме заяви, че няма друг избор, освен да намали наполовина броя на моделите, като същевременно настоя, че все пак ще трябва да бъде свита работната сила.

Трудно е да се избегне нарастващото усещане за криза около бизнеса. През последните пет години акциите на Volkswagen са поевтинели с 66%, като в момента цялата компания струва по-малко от 40 млрд. евро, малка част от оценката на Tesla в размер на 1,2 трлн. долара.

На фона на 9-процентния спад на продажбите през последното тримесечие компанията очевидно губи контрол над пазара.

Дали Volkswagen ще фалира? Това би изглеждало немислимо само преди няколко месеца. Сега, вероятно, това е само на въпрос на време.

Не е трудно да се разбере какво се е объркало през годините. Volkswagen заложи твърде много на китайския пазар и макар че това беше добър залог през първите десет години на присъствие в страната, компанията се оказа твърде наивна, за да осъзнае, че технологията ѝ ще бъде копирана и че партньорите ѝ много бързо ще се превърнат в смъртоносни конкуренти.

Освен че доставките в Китай намаляха с повече от 30% през последното тримесечие, редица компании като BYD сега започват да отнемат от пазарния ѝ дял в Германия.

Тук може да добавим и ефекта от американските мита върху вноса на автомобили от Европа. Продажбите на Volkswagen в САЩ рязко спадат. Компанията трябваше да убеди ЕС много по-рано да премахне митата върху американските автомобили, защото беше ясно, че президентът Доналд Тръмп в някакъв момент щеше да отвърне на удара.

Германското правителство позволи на цените на промишлената енергия да се повишат твърде рязко, затваряйки атомните си електроцентрали, приемайки, че ще разчита на евтиния руски газ.

Вярно е, че Германия не е толкова скъпа за производство, колкото Великобритания, но все пак се доближава до британските стандарти.

Може би най-големият пирон в ковчега на Volkswagen е решенето на ЕС да наложи цели за електрическите превозни средства и постепенното премахване на двигателя с вътрешно горене, без да осъзнава, че това ще отвори пазара за напълно нови производители без никаква разходна тежест.

Това вече изглежда като един от най-зрелищните автоголове в индустриалната история.

Съберете всички тези фактори и ще откриете едно болезнено заключение. Volkswagen е потънал в хаос. Трудно е да се повярва, че някой някога е смятал, че е добра идея да има 130 или повече различни модела в една кошница. Дори ако Блуме успее да намали наполовина общия брой на моделите, пак ще има 60 или 70 различни вида коли, всички изискващи време и ресурси, с които компанията всъщност не разполага.

Всъщност Volkswagen все повече заприличва на британската Leyland отпреди четири десетилетия - произволна колекция от стари марки, с малка връзка помежду си, измъчвани от свръхмощни синдикати и с ценова база, която е твърде висока за пазарите, на които продава.

В действителност има само едно решение за конгломерата. Той трябва да бъде разделен. В рамките на групата има четири много различни компании, които се борят да оцелеят.

Skoda и Seat, с чешки и испански корени, биха могли да обслужват масовия пазар. Volkswagen би могла да се конкурира в средната част. Audi може да продава на премиум пазара. А Porsche, Lamborghini и Bentley трябва да се насочат към любителите на луксозни, високопроизводителни автомобили, които нямат нищо против да похарчат няколкостотин хиляди евро за нова суперкола.

Четирите звена биха могли да бъдат оставени да потънат или да заплуват сами. Вероятно не всички биха оцелели. Skoda ще се нуждае от значителни защитни европейски мита, за да има шанс срещу китайската конкуренция.

Volkswagen ще трябва драстично да намали разходите в германските си фабрики, като е трудно да се види как това може да стане, когато синдикатите са толкова силни, а коалиционното правителство в Берлин, водено от канцлера Фридрих Мерц, отказва да направи каквото и да било, за да свие разходите за енергия.

Audi може да има шанс да оцелее, но ще трябва да намери начин да заобиколи американските мита, защото това е истинският пазар за премиум автомобили. Що се отнася до Porsche, тази марка може да процъфтява самостоятелно, но ще трябва да намери начин да подобри технологиите и да осигури продажби в Персийския залив и Азия, заключва Telegraph.