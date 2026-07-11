Ще се превърне ли AI в най-добрия консултант по покупка на автомобил?

Дните на фрагментирани, непрозрачни и разочароващи пътувания при покупка на автомобил скоро ще останат в миналото. Използването на генеративен изкуствен интелект (AI) от потребителите вече е принудило компании в много сектори да се включат в тренда, включително автомобилната индустрия.

Генеративният AI има потенциала да трансформира преживяването при покупка на автомобил. Технологията ще преконфигурира коренно начина, по който потребителите откриват, оценяват и купуват автомобили, превръщайки сложните, многоетапни пътувания в безпроблемни, ориентирани към човека преживявания, посочва в нов анализ американската консултантска фирма Boston Consulting Group (BCG).

За автомобилните ентусиасти скоростта е от съществено значение. Лидерите при AI ще бъдат тези, които действат сега, за да изградят инфраструктурата, партньорствата и организационните възможности. И въздействието от това ще се простира отвъд производителите на оригинално оборудване (OEM), достигайки до дилърите, пазарите на автомобили, финансовите институции и други играчи в автомобилната индустрия.

Трансформиране на потребителското изживяване

Генеративният AI вече започна да трансформира туристическата индустрия. Резервирането на пътувания е сложен процес, който трябва да отчита широк спектър от лични предпочитания, нужди и ограничения. Сега потребителите се ориентират в процеса на резервация, използвайки ръководства, базирани на AI, които са готови да разберат пълната история на потребителите и да им помогнат да се справят с безкрайните възможности за секунди.

Уроците за автомобилната индустрия са ясни. Днес няма неутрален, всезнаещ, многоизмерен съветник, с когото потребителите могат да се консултират при избора на следващия си автомобил. Това прави процеса на покупка на автомобил добре позициониран за трансформация от генеративен AI, както по отношение на потребителското изживяване, така и по отношение на търговското въздействие.

Купувачите могат да получават безпристрастни препоръки за различни марки, базирани на данни, цени, отстъпки, стойности при препродажба, разходи за употреба и друга релевантна информация. Ако се предлага от наистина независима и надеждна трета страна, тази възможност би могла да преобърне традиционния модел на продажби, фокусиран върху марката, прехвърляйки силата към потребителя.

Ефектите от тази трансформация ще станат икономически значими в обозримо бъдеще. BCG смята, че до 2030 г. над 40 милиона покупки на автомобил ще бъдат значително повлияни от генеративния AI всяка година. За бързо развиващите се производители тази промяна представлява потенциално увеличение на печалбата с до 20%.

Но онези компании, които не успеят да се адаптират бързо, рискуват да загубят до 15% от печалбата си, главно поради отлив на клиенти и низходяща ценова спирала.

Генеративният интелект предлага на производителите на оригинално оборудване потенциал за увеличаване на печалбата и ограничаване на рисковете. Графика: BCG

Как да купувате коли в бъдеще?

Генеративният AI ще трансформира двата критични етапа в процеса на покупка на автомобил.

Технологията първо ще се прояви като продуктов съветник. Този етап включва избор на марка и модел, както и конфигурация. AI позволява на купувачите да стеснят избора въз основа на редица фактори, включително заявени предпочитания, житейски обстоятелства, предишни модели на шофиране, мнения на приятели и евентуално дори допълнителни източници на данни, като например телеметрични данни от настоящия автомобил.

Според проучване на BCG значителен източник на недоволство на потребителите от процеса на покупка на автомобил е необходимостта да намерят най-добрата оферта за избрания от тях модел. Самото сравняване на цената на абсолютно същия автомобил, ако е закупен директно или на лизинг, може да бъде обезсърчаващо. Генеративният AI обаче може да оцени както количествените елементи, като например общата цена на притежание, така и качествените елементи, като например предпочитанията за финансиране, за да препоръча не само къде да се купи, но и кога и как, изтъква BCG.

Три стратегически приоритета за производители

OEM компаниите трябва да решат как искат да присъстват в тази нова действителност. Виждаме как се очертават три стратегически приоритета. Начинът, по който производителите наблягат на всеки един от тях, може да варира, но те не са взаимно изключващи се. Компаниите трябва активно да преследват и трите едновременно, заключва BCG.

Производителите трябва да гарантират, че техните марки и модели са показани ясно, точно и атрактивно в съответните чатботове, задвижвани от генеративен AI. За да останат релевантни и да се показват в тези разговори, генеративната оптимизация на изживяването става жизнено важна.

Онлайн пазарите за сравнение на моделите ще започнат да използват генеративен AI, за да предлагат съвети за закупуване на автомобили от множество марки. Производителите трябва да инвестират в стратегически партньорства с тези играчи, за да гарантират, че няма да бъдат надхитрени от конкуренцията, посочва BCG.

Водещите производители ще изберат да интегрират генеративен AI в своите интерфейси, за да изградят хиперперсонализирано изживяване при покупка на автомобил за своите клиенти. OEM компаниите трябва да използват всички данни, които имат за потенциалните купувачи, включително предишни конфигурации, договори за финансови услуги, модели на използване на автомобили и приложения и дори данни за телеметрията на автомобила. Този подход им позволява да поемат изцяло отговорност за взаимоотношенията с клиентите, да предоставят безпроблемно, персонализирано изживяване и дори да предлагат на клиентите допълнителни функции и услуги.

Ролята на другите участници в индустрията

OEM компаниите няма да бъдат единствените, засегнати от трансформацията на генеративния AI при продажбите на автомобили. Други играчи също трябва да се адаптират към промените.

Онлайн пазарите за автомобили трябва да се превърнат в консултанти, задвижвани от AI, предлагайки безпроблемни, цялостни, базираните на AI потребителски изживявания.

Дилърите ще трябва да еволюират от пазители на продуктова информация и разчитащи на най-добрите ценови оферти, към физически центрове за преживявания на място.

Финансовите институции и застрахователите трябва да се подготвят за по-тясна интеграция с изкуствения интелект на производителите, предоставяйки на потребителите персонализирани оферти за финансиране, заключва BCG.